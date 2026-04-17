中研院導入輝達Ising模型　推動AI量子處理器校準技術

▲中研院攜手輝達投入量子電腦研發，為晶片規模化奠定基礎。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中研院致力於超導量子電腦發展，由於量子處理器（QPU）是超導量子電腦核心，為突破傳統QPU校準方法限制，中研院與輝達（NVIDIA）近期展開合作，運用NVIDIA Ising系列AI模型，發展以人工智慧驅動的自動化校準技術，提升測試效率與系統可擴展性，為量子晶片規模化奠定基礎。

中研院在2023年發表首部自研自製的5位元超導量子電腦，今年初更自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，正式站上「大型量子晶片製程」重要起跑點。而量子處理器（Quantum Processing Unit，QPU）是超導量子電腦的核心，中研院今天宣布與NVIDIA合作，透過建立量子測試基礎設施，帶動量子科技生態系發展。

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中研院長廖俊智指出，過去的QPU校準多仰賴人工經驗及循環的修正程式，不僅效率有限，也難以應對大型系統需求，NVIDIA Ising模型首創可從QPU實驗數據互動式推論校準操作。中研院團隊導入此技術，得以在整合量子運算與圖形處理器（GPU）架構下，加速QPU製作與測試的開發流程，有效縮短當前硬體能力與實用量子應用之間的差距。

中研院團隊現正致力精進超導QPU製程技術的規模化與可靠度，關鍵突破之一是在大型QPU上建立高效率、可反覆進行的測試流程。中研院表示，為突破傳統QPU校準方法的限制而和NVIDIA合作，且NVIDIA Ising為一開放式AI模型、訓練工具與框架系列，專為量子計算應用所設計。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東說明，此系統已整合至中研院的量子電腦平台，透過自動化多代理（multi-agent）協同架構，提供多項關鍵能力。而系統支援閉迴路參數最佳化，透過持續的「執行－檢測－調整」循環，自動微調實驗參數並偵測量子位元頻率。

陳啟東指出，僅需輸入單一句自然語言指令，即可在一顆包含5個量子位元與4個耦合器的量子晶片上完成讀出校準，並自動生成實驗流程，顯示其在該專題中心最新發表的20位元晶片上的應用潛力。