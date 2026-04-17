清潔劑別亂混！專家打破迷思點名11組「NG組合」：不僅去汙力抵銷更傷呼吸道

▲清潔劑混用不僅無法提升去污力，還可能產生有毒氣體。專家建議堅持「單一使用」原則，並在清潔時保持環境通風。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人在面對家中頑強污垢時，常習慣將不同清潔劑混合使用，認為效果能加倍，但這其實隱藏著巨大的安全風險。日本網站《Trill》文章中提到，看似日常的家事清潔，若不慎將不相容的化學物質混合，可能會產生有毒氣體甚至引發爆炸。油與水不相容頂多是物理現象，但若是洗劑，特定組合的混用將對健康與環境造成嚴重威脅；即便反應不具備即時毒性，我們也無法預測兩種產品混和後會產生什麼後果。

面對髒污，多數人總想除之而後快。「我們常以為如果某種產品有效，混合另一種產品效果會加倍，」好管家研究所（Good_Housekeeping_Institute）家事與清潔部門執行主任卡洛琳．福特（Carolyn_Forte）表示。事實上，處理陳年污垢有更科學的方法，例如選用強效地毯清潔劑、浴廁清潔劑或萬能去污噴霧。以下是專家警告絕不可混用的居家清潔用品清單：

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1、漂白水＋醋

這組組合聽起來去污力很強，但千萬別嘗試。福特指出：「兩者混合會產生『氯氣』，即便濃度極低，也可能導致咳嗽、呼吸困難、眼睛灼熱或流淚。」

2、漂白水＋氨水（阿摩尼亞）

漂白水與氨水混合會產生名為「氯胺」的有毒氣體。福特解釋，這會引發與混合醋相同的症狀，如呼吸急促與胸痛。注意：許多玻璃或窗戶清潔劑都含有氨水成分，使用時務必避開漂白水。

3、漂白水＋藥用酒精

大家可能聽過「氯仿」。將漂白水與藥用酒精混合便會生成這種高揮發性化合物，可能引發咳嗽、呼吸困難及眼睛受損。正如電影情節所示，吸入後的強烈麻醉作用確實存在（雖然實際上不會像電影演的那樣瞬間昏迷）。

4、浴廁清潔劑＋漂白水

想徹底清除浴室霉斑的心情可以理解，但請忍耐。許多浴廁或馬桶清潔劑含有酸性成分，與漂白水混合會釋放氯氣，刺激眼鼻並導致呼吸困難。

5、除鏽劑＋漂白水

強效除鏽劑本身就能去除鐵鏽，不需要加漂白水。若將除鏽溶液或噴霧與漂白水併用，會產生刺激性或有毒氣體。

6、檸檬＋漂白水

檸檬雖然是天然的清潔好夥伴，可用於微波爐除臭或清潔砧板，但其酸性本質與漂白水極度不合，混用同樣會產生有毒氯氣。

7、烤箱清潔劑＋漂白水

烤箱清潔劑成分強悍，嚴禁與其他清潔劑混用，也不可與烤箱內建的「自動清潔功能」併用。若與漂白水混合，會釋放已知的呼吸道與眼睛刺激物質。

8、不同品牌的排水管疏通劑

「絕對不建議混合使用兩種不同的疏通劑，或連續接力使用，」福特強調，疏通劑成分極強，混合甚至可能引發爆炸。請依照包裝指示使用單一產品（通常半瓶就夠了），若無效，請直接聯繫專業人員。

9、雙氧水（過氧化氫）＋醋

這兩種產品可以「先後」使用，例如在清理檯面時，先噴其中一種擦拭後，再噴另一種，但絕不可在同一個容器裡混合。兩者混合會生成具毒性的「過氧乙酸」，會強烈刺激皮膚、眼睛與呼吸系統。

10、小蘇打＋醋

這是社群媒體上常見的DIY清潔妙招，但專家建議別再用了。小蘇打是溫和的研磨劑，適合刷洗陶瓷水槽；醋則是優秀的玻璃清潔劑。但兩者結合後，酸鹼中和反應會產生大量二氧化碳泡沫，最後只剩下水和少許鹽分，根本沒有清潔力。

11、醋＋液體肥皂（如卡斯提亞皂）

這組合看似無害但毫無效果。醋會分解肥皂的成分，使其失去界面活性作用，最後只會變成一坨油膩且充滿塊狀物的液體，完全無法清潔。