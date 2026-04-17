　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清潔劑別亂混！專家打破迷思點名11組「NG組合」：不僅去汙力抵銷更傷呼吸道

▲▼家事,清潔,清潔劑,去汙,傷害,呼吸道,眼睛,混合。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲清潔劑混用不僅無法提升去污力，還可能產生有毒氣體。專家建議堅持「單一使用」原則，並在清潔時保持環境通風。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人在面對家中頑強污垢時，常習慣將不同清潔劑混合使用，認為效果能加倍，但這其實隱藏著巨大的安全風險。日本網站《Trill》文章中提到，看似日常的家事清潔，若不慎將不相容的化學物質混合，可能會產生有毒氣體甚至引發爆炸。油與水不相容頂多是物理現象，但若是洗劑，特定組合的混用將對健康與環境造成嚴重威脅；即便反應不具備即時毒性，我們也無法預測兩種產品混和後會產生什麼後果。

面對髒污，多數人總想除之而後快。「我們常以為如果某種產品有效，混合另一種產品效果會加倍，」好管家研究所（Good_Housekeeping_Institute）家事與清潔部門執行主任卡洛琳．福特（Carolyn_Forte）表示。事實上，處理陳年污垢有更科學的方法，例如選用強效地毯清潔劑、浴廁清潔劑或萬能去污噴霧。以下是專家警告絕不可混用的居家清潔用品清單：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、漂白水＋醋

這組組合聽起來去污力很強，但千萬別嘗試。福特指出：「兩者混合會產生『氯氣』，即便濃度極低，也可能導致咳嗽、呼吸困難、眼睛灼熱或流淚。」

2、漂白水＋氨水（阿摩尼亞）

漂白水與氨水混合會產生名為「氯胺」的有毒氣體。福特解釋，這會引發與混合醋相同的症狀，如呼吸急促與胸痛。注意：許多玻璃或窗戶清潔劑都含有氨水成分，使用時務必避開漂白水。

3、漂白水＋藥用酒精

大家可能聽過「氯仿」。將漂白水與藥用酒精混合便會生成這種高揮發性化合物，可能引發咳嗽、呼吸困難及眼睛受損。正如電影情節所示，吸入後的強烈麻醉作用確實存在（雖然實際上不會像電影演的那樣瞬間昏迷）。

4、浴廁清潔劑＋漂白水

想徹底清除浴室霉斑的心情可以理解，但請忍耐。許多浴廁或馬桶清潔劑含有酸性成分，與漂白水混合會釋放氯氣，刺激眼鼻並導致呼吸困難。

5、除鏽劑＋漂白水

強效除鏽劑本身就能去除鐵鏽，不需要加漂白水。若將除鏽溶液或噴霧與漂白水併用，會產生刺激性或有毒氣體。

6、檸檬＋漂白水

檸檬雖然是天然的清潔好夥伴，可用於微波爐除臭或清潔砧板，但其酸性本質與漂白水極度不合，混用同樣會產生有毒氯氣。

7、烤箱清潔劑＋漂白水

烤箱清潔劑成分強悍，嚴禁與其他清潔劑混用，也不可與烤箱內建的「自動清潔功能」併用。若與漂白水混合，會釋放已知的呼吸道與眼睛刺激物質。

8、不同品牌的排水管疏通劑

「絕對不建議混合使用兩種不同的疏通劑，或連續接力使用，」福特強調，疏通劑成分極強，混合甚至可能引發爆炸。請依照包裝指示使用單一產品（通常半瓶就夠了），若無效，請直接聯繫專業人員。

9、雙氧水（過氧化氫）＋醋

這兩種產品可以「先後」使用，例如在清理檯面時，先噴其中一種擦拭後，再噴另一種，但絕不可在同一個容器裡混合。兩者混合會生成具毒性的「過氧乙酸」，會強烈刺激皮膚、眼睛與呼吸系統。

10、小蘇打＋醋

這是社群媒體上常見的DIY清潔妙招，但專家建議別再用了。小蘇打是溫和的研磨劑，適合刷洗陶瓷水槽；醋則是優秀的玻璃清潔劑。但兩者結合後，酸鹼中和反應會產生大量二氧化碳泡沫，最後只剩下水和少許鹽分，根本沒有清潔力。

11、醋＋液體肥皂（如卡斯提亞皂）

這組合看似無害但毫無效果。醋會分解肥皂的成分，使其失去界面活性作用，最後只會變成一坨油膩且充滿塊狀物的液體，完全無法清潔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
娛樂稅初審通過！看電影、演唱會免徵稅　民眾黨：票價要扣除
快訊／「晶圓二哥」大漲逾9%！　飆40萬張大量穩坐成交王
快訊／中油新三輕燃燒塔「狂噴火」！　驚人畫面曝
AV女優車內咬拳王！　不雅動作片博流量慘了
11歲童曾怨「怪叔叔」　殺子繼父婚後突性情大變
快訊／台北公車撞護欄！　14人受傷
免費石油來了！　川普：伊朗願交出濃縮鈾
《刑訴法》三讀修正　擴大預防性羈押「酒駕、兒少性剝削」納入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曼谷高速公路出現「台灣ETC門架」　遠通攻進泰國版圖

快訊／12:30東部海域規模4.4地震　3縣市震度1級

進香6年「第一次滿肚子火」　信徒曝最醜3亂象：別再說是媽祖孩子

台鐵會員下月限定5天點數加倍　花東2日券399元搭到飽

割頸案乾哥乾妹「最快2年內」能回家　律師曝見解：但機率不高

515條幸福巴士5月免費搭　高鐵平日會員點數加送10%

清潔劑別亂混！專家打破迷思點名11組「NG組合」：不僅去汙力抵銷更傷呼吸道

白沙屯媽祖4大神蹟一次看！孝媳找回婆婆遺體、癌夫康復全看哭

醫一看就知是兒虐！律師轟陳尚潔誇張：到最後一秒都試圖在騙

鋒面進逼「周六降雨最明顯」　全台變天

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

曼谷高速公路出現「台灣ETC門架」　遠通攻進泰國版圖

快訊／12:30東部海域規模4.4地震　3縣市震度1級

進香6年「第一次滿肚子火」　信徒曝最醜3亂象：別再說是媽祖孩子

台鐵會員下月限定5天點數加倍　花東2日券399元搭到飽

割頸案乾哥乾妹「最快2年內」能回家　律師曝見解：但機率不高

515條幸福巴士5月免費搭　高鐵平日會員點數加送10%

清潔劑別亂混！專家打破迷思點名11組「NG組合」：不僅去汙力抵銷更傷呼吸道

白沙屯媽祖4大神蹟一次看！孝媳找回婆婆遺體、癌夫康復全看哭

醫一看就知是兒虐！律師轟陳尚潔誇張：到最後一秒都試圖在騙

鋒面進逼「周六降雨最明顯」　全台變天

國民黨訪陸申請民主基金會補助惹議　王鴻薇揭：綠營側翼一樣在拿

拚危老改建卡位大車站　建商鎖定中區「公嬤級」建物

車銀優新戲要播了！《超能路人甲》突獲超能力　聯手朴恩斌救世

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

曼谷高速公路出現「台灣ETC門架」　遠通攻進泰國版圖

山佳河濱公園再升級！8月完成自行車練習場　並增設寵物公園 

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

湖人詹皇第19度打季後賽史上第一　稱和兒子布朗尼聯手勝過一切

婦攔車嗆「兒子被你當掉」黃國昌掃街瞬間石化　爆笑真相曝

【誰也攔不住】白沙屯媽祖夜衝賓士中心駐轎！

生活熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

命理師逆風發文　「香燈腳無法抹殺的事實」

今鋒面接近變天　周末全台有雨

中華郵政招考1448人「高中職可報名」　月收入最高4.9萬

香燈腳陷亂象　Cheap嘆：台版零元購

鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

京都變金都！日本人曝「餐廳1特徵」專坑觀光客

跪求媽祖救回失智夫！婦淚揭神蹟

中正大學前校長涉詐欺　被控A走上億補助

明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

雲團排排站　鄭明典：梅雨季會是致災性豪雨特徵

萊爾富神級茶飲　唐吉訶德降價參戰

更多熱門

相關新聞

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

在每天的家務中，洗衣服看似簡單，有些小細節卻容易出現分歧，例如有人習慣將襪子脫下後，以反面直接丟進洗衣籃，也有人仍保持正面來清洗，而襪子該不該翻面洗，日本知名襪子製造商NAIGAI對此給予建議，讓不少人看了直呼長知識。

天氣多變又多雨！3招除濕、助好眠

天氣多變又多雨！3招除濕、助好眠

陸「擦窗機器人」2026熱銷 五成訂單來自歐洲

陸「擦窗機器人」2026熱銷 五成訂單來自歐洲

除濕水二次利用「3宜、4避」原則

除濕水二次利用「3宜、4避」原則

小白鞋季到來！3招日常清潔技巧

小白鞋季到來！3招日常清潔技巧

關鍵字：

家事清潔清潔劑去汙傷害呼吸道眼睛混合

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

司機被開罰！看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面