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小心遲到！長榮航空3/31起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空自3/31起，桃園機場出發的臨櫃報到截止時間提前至起飛前1小時。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

搭機旅客注意！長榮／立榮航空為因應桃園機場旅客運量逐年攀升，自3月31日開始，桃園機場出發的臨櫃報到截止時間，將由目前航班表訂起飛時間前40分鐘調整為前1小時，以利旅客能於足夠的時間內通過各檢查程序進入候機室。

為避免排隊耽誤機場臨櫃報到時間，長榮航空建議民眾多加利用各式自助報到方式，旅客只要在飛機起飛前1.5-48小時之間，均可透過手機、電腦或在機場的自助報到機進行劃位報到，今年另於2期航廈第16、17號櫃台設立專屬自助行李托運專區，更進一步大幅節省托運行李的排隊時間。

▲▼長榮航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

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▲長榮航空建議，旅客只要在飛機起飛前1.5-48小時之間，均可透過手機、電腦或在機場的自助報到機進行劃位報到。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空表示，目前長榮航空由桃園機場出發的旅客，採用各式自助報到方式劃位的旅客已超過3成以上，並且持續成長，平均自助劃位報到以及使用自助托運行李櫃台，大約3分鐘內即可完成所有報到手續，有效紓解機場報到櫃檯的排隊人潮，也讓旅客在機場的行程可以更加從容。

運用行動裝置及各類自助報到方式辦理登機手續是全球的趨勢，不但可提升航空公司的服務效率，同時也讓旅客為環境保護盡一份心力，特別是使用手機報到，將QR code存放在手機上，即可通關、登機，可以節省紙張的浪費，也是不少年輕旅客喜愛的搭機體驗。

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關鍵字：長榮航空,關櫃時間

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