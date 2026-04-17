唐吉訶德參戰！伊右衛門系列茶飲大降價　萊爾富親回應

▲唐吉訶德跟上伊右衛門系列茶飲風潮，對打萊爾富。（圖／翻攝自Facebook／DON DON DONKI Taiwan）

記者黃翊婷／綜合報導

超商萊爾富近期引進日本知名品牌「伊右衛門」系列茶飲，1瓶定價39元，引發民眾搶購潮，飲料櫃直接被清空。日系賣場唐吉訶德也加入戰局，業者昨日（16日）宣布敲碗成功，伊右衛門系列茶飲特價1瓶35元，但1人限購5瓶，讓不少消費者開心高喊要去購買。

萊爾富引進日本知名品牌伊右衛門系列茶飲，包含焙茶、玄米茶、茉莉花茶等經典口味，1瓶600ml的容量定價39元，一度掀起民眾搶購潮，飲料櫃幾乎被清空。就連知名部落客「老虎狗」也表示，自己前往門市購買時撲空了。

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而日系賣場唐吉訶德也有販售伊右衛門系列茶飲，原本是2件88元，但在眾多網友的「許願」之下，業者16日透過臉書宣布敲碗成功，該系列茶飲特價1瓶35元，但全口味1人限購5瓶，活動時間到4月30日為止。

消息公布之後讓不少網友感到很驚喜，並紛紛留言表示，「萊爾富缺貨，我想這裡應該不會缺貨吧」、「哇！太讚」、「下禮拜也去買」、「我要去買」。旅日達人林氏璧也留言開玩笑道，「喔喔喔，讚啦！唐企鵝我愛你！LOPIA，該你出牌了（煽風點火）。」萊爾富小編也在底下留言「一邊是優惠加碼，一邊是驚喜跟進，讓全民受惠變日常」。