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再41天新規恐過關！　Uber批政策髮夾彎「請不要懲罰創新的人」

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▲▼小黃計程車集體到交通部陳抗，不滿Uber條款(馬賽克版)。（圖／記者黃克翔攝）

▲計程車先前集體到交通部陳抗，喊話Uber不離台，小黃不罷休。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部預告修訂「Uber條款」，內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，對此，Uber再度推新文宣，盤點交通部Uber政策髮夾彎大事紀，喊話要政府不要懲罰努力創新的人，並呼籲民眾支持撤銷第103條之1草案。

「創新的路上，還要過幾個彎？」，Uber指出，2017年2月，由於白牌車違法經營的爭議，導致Uber短暫退出台灣市場。後來，在交通部的輔導協助下，Uber得以用「資訊平台」的角色與租賃業合作。Uber表示，對此，我們相當感激，也相信政府對於創新的支持，並不斷修正平台介面、營運模式，以明確達成「納管」、「納保」、「納稅」的要求，並在同年4月，正式合法營運。

請繼續往下閱讀...

▲▼Uber。（圖／翻攝自Uber FB粉絲專頁）

▲Uber製表盤點交通部政策髮夾彎大事紀。（圖／翻攝自Uber FB粉絲專頁）

Uber說，遺憾的是，隨著交通部長的更迭、部分計程車業代表對政府的陳情施壓、錯誤訊息的散佈，政府竟悖離當初共識，還是轉彎了。Uber表示，作為一個讓租賃業、計程車隊可媒合、派遣車輛的科技系統，本來便不是從傳統交通法規思維中而產生的行業。即便新規強硬施行，也無法解決因網路科技進步，所造成的業態模糊、政府分業管理困難等問題。

▲▼ Uber「沒企業責任」，英國停發營業執照。（圖／路透社）

▲Uber呼籲民眾支持撤銷第103條之1草案，希望政府不要懲罰創新的人。（圖／路透社）

對於如此說變就變的施政，Uber想問：「法律保護的是全民權益，還是特定產業的利益？」再41天，恐怕台灣就容不下Uber了。Uber說，從103-1條款公告以來，網路意見已經衝破 5000 條留言，創下「公共政策參與平台」開台以來最熱議的法規預告討論。Uber也持續在各種線上、線下的管道傳達溝通、協商的誠意，盼持續參與各界對話。希望政府能夠知道，為了更好的服務、為了創新進步，Uber不會放棄。

Uber強調，沒有人應該輸，但新規過關倒數41天，呼籲民眾支持撤銷第103條之1草案，也喊話請政府不要懲罰努力創新的人。

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關鍵字：Uber,租賃車,Uber條款,計程車,交通部,公路總局

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