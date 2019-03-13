新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

▲鋒面深夜通過，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到鋒面通過影響，周三深夜起至周四，北台灣天氣轉濕涼，各地降雨機率提高，氣象局曝下雨熱區，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。另外，東北季風周五開始影響，北台灣低溫約下探15度，高溫也不到20度，周五及周六迎風面北部及東半部地區將有短暫雨，周日及下周一華南水氣東移，雨區再擴大至中部、花東地區及南部山區。

氣象局預報員官欣平表示，今晚開始有一道鋒面建立並通過，整體降雨狀況浮現，主要降雨區域為北部、東北部及中部山區，但各地水氣多，也都有下雨機會，只是這一波雨勢沒有像之前顯著。

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▲氣象局3/13至3/14定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周五至下周一，天氣主要受到東北季風增強影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的型態。

▲周日及下周一華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區雨勢增，其他地區也有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

降雨方面，周五及周六鋒面過後稍轉乾，僅迎風面北部、東半部及中南部山區有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣；但周日及下周一受到華南水氣東移影響，水氣又增多，中部以北及東北部地區雨勢將增、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率，建議東北季風影響期間，外出攜帶雨具備用。

要等到下周二（19日）東北季風才會減弱，水氣漸少，氣溫會逐漸回升，屆時僅北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。