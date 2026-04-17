515條幸福巴士5月免費搭　高鐵平日會員點數加送10%

▲響應「世界公共運輸日」，公共運輸5月推出優惠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天4月17日是「世界公共運輸日」，交通部攜手12縣市及雙鐵等4家交通事業推出優惠，其中全台515條幸福巴士5月份可免費搭乘、高鐵會員平日搭乘點數加贈10%、台鐵會員平日乘車點數加倍並推花東2日券優惠。

為響應「世界公共運輸日」，並讓民眾養成使用公共運輸習慣，交通部攜手12縣市及4家交通事業推出全國性或區域性之優惠，其中包括幸福巴士免費乘車優惠，公路局輔導推動194個鄉鎮共515條幸福巴士、幸福小黃，5月1日至5月31日免費提供乘車優惠。

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▲▼響應「世界公共運輸日」，5月份公共運輸優惠上路。（圖／運研所提供）

交通運輸單位部分，台鐵公司推出會員平日購票乘車點數加倍送，並針對觀光客祭出花東地區2日周遊券優惠。高鐵公司推出會員5月平日搭乘點數加贈10％；YouBike舉辦社群留言抽獎活動、台北捷運公司會員點數回饋及加碼抽獎活動。

政府機關響應活動則包括台中市推出台中Go套票行銷、台南市推出異業合作計畫、高雄市推出MeNGo減碳活動、金門縣推出公車轉乘優惠、宜花東推出台灣好行套票摸彩與體驗活動。

▲▼響應「世界公共運輸日」，5月份公共運輸優惠上路。（圖／運研所提供）

▲▼響應「世界公共運輸日」，5月份公共運輸優惠上路。（圖／運研所提供）

交通部政務次長陳彥伯表示，去年UITP國際公共運輸協會在國際高峰論壇會議中，提出希望每年的4月17日訂為世界公共運輸日，因此台灣響應該活動向世界發聲、與世界連結。

陳彥伯指出，公共運輸的推動，不但可以在交通上解決壅塞問題，更重要的是，公共運輸是淨零轉型最重要的工具，政府推動TPASS政策以來，公共運輸市占率從111年的14.3%，到113年提升至15.25%，在疫情後能有這樣的成長，其實相當不容易。

陳彥伯表示，各運具的表現來看，受益最多的是軌道運輸。高鐵、台鐵及各類軌道系統相較111年成長約40%運量，公車運量大約成長20%。「最後一哩路」的公共自行車的使用量成長更顯著，達到138%，TPASS政策未來會持續深化與推動。

▲響應「世界公共運輸日」，交通部號召12縣市及4家交通事業單位5月推出優惠。（圖／運研所提供）

此外，交通部將於6月推出「綠色運輸服務平台」，結合TPASS數據與運輸資料流通服務平台（TDX）的標準資料，提供民眾查詢每日減碳量，讓減碳行為變得「可見、可量化」，並提供多元回饋機制，提升使用公共運輸意願，更讓企業記錄員工通勤減碳成果，做為ESG績效報告重要依據。

共同為推動碳盤查，基北北桃四市也聯手推出「我的減碳存摺2.0」，加入步行減碳計算功能，並持續推動月月兌好禮活動。

▲響應「世界公共運輸日」，5月份公共運輸優惠上路。（圖／運研所提供）

陳彥伯指出，希望透過綠色運輸服務平台，讓大家透過登錄與記錄，看得到自己的減碳成果、感受得到改變，也希望透過一些誘因機制，讓民眾更有動機搭乘公共運輸、達成減碳效果。

因此，未來將結合TPASS政策與相關APP平台，透過回饋機制，提供誘因，讓大家更願意朝這個方向前進，不只是搭乘公共運輸本身有回饋，在減碳方面有貢獻，也能獲得相對應的鼓勵，形成雙軌驅動的效果。

陳彥伯強調，今年已有10多個縣市參與「世界公共運輸日」，期待明年能有更多縣市加入，讓這項活動持續擴大。透過不斷推廣，讓搭乘公共運輸成為一種榮耀與風氣，一起為台灣邁向綠色永續社會努力。