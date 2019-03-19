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2035年禁售燃油機車政策轉彎？林佳龍會八大機車業者邀加LINE群組

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▲三重橋,機車潮。（圖／記者黃克翔攝）新logo

▲機車是許多台灣人平時的代步工具之一。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

行政院去年喊出2035年起將禁售燃油機車，引起民眾及相關產業強烈反彈。交通部長林佳龍昨日（18日）與國內八大機車業者見面，他甚至直接在會中要求成立「交通部機車好朋友」LINE群組，希望能以最快的速度接受各界的心聲，至於禁售燃油機車一事則會再多加評估，「不會貿然實行」，也讓外界紛紛猜測這項政策是否會出現急轉彎。

林佳龍18日與光陽、三陽、山葉、睿能（Gogoro）、宏佳騰、中華、台鈴、摩特動力（PGO）共八大機車製造商的負責人會面，聽取業者的建言，還要求成立「交通部機車好朋友」LINE群組，不僅業者可以加入群組，交通部官員也應該加入討論，這樣才能在第一時間協助解決問題。

▲▼立法院交通委員會，部長林佳龍列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍宴請八大機車業者，禁售燃油機車政策擬喊停。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，參與會面的機車業者一共提出三大建言，包含對電動自行車的管理辦法、機車貨物稅是否可以降低或取消，以及環保節能車款的補助是否有望推廣至全台各縣市。

其中獲得最多共鳴的是關於機車貨物稅的討論，業者認為，現階段的機車貨物稅高達17％，而會購買並使用機車代步的族群大多都是中下階層，有些人甚至還得分期付款，但光是買一輛5萬元的車就要被政府抽1萬多元的稅，實在很不合理，所以希望能夠降低稅率或者乾脆取消。

▲▼電動機車專用停機格遭到許多民眾反彈。（圖／資料照）

▲先前政府打算推動電動機車專用停車格，受到許多民眾反彈。（圖／ETtoday資料照）

此外，業者指出，政府推廣的環保節能車款大多都是針對電動機車，目前也只有台中、台南、桃園3縣市有關於六期環保法規機車車款的額外補助，但其實現在各廠商都有推出符合規定的車款，因此希望能將補助政策推廣至全台各縣市。

至於2035年起禁售燃油機車一事，與會者轉述林佳龍的說法，可能會再進一步謹慎評估，不會貿然實行，也讓外界起疑這項政策是否會出現急轉彎。而交通部人員稍晚出面回應，這次與業者會面屬於非公開交流，單純是想交換、傾聽產業界的聲音，聊聊對於未來的發展趨勢、政策走向等想法，並沒有做出正式的結論，未來也會繼續鼓勵民眾以電動機車代替燃油機車。

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關鍵字：賴清德,林佳龍,交通部,燃油機車

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