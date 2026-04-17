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港AV女優車內咬拳王！車窗搖下遭指擺拍博流量　女方身份曝

▲香港拳王羅祖勝與AV女優「癲癲」在車內不雅片於網路瘋傳。（圖／翻攝X平台）

▲香港拳王羅祖勝與AV女優「癲癲」在車內不雅片於網路瘋傳。（圖／翻攝X平台，下同）

大陸中心／綜合報導

多個社群平台近日瘋傳一段約10餘秒的「車內不雅動作片」，只見女生從副駕朝駕駛座的男子胯下「埋頭苦幹」，全被車外的手機錄下。網友透過兩人手臂上的刺青和外表特徵認出，男主角為香港拳王羅祖勝，女主角則是在香港頗具知名度的本土AV女優「癲癲」黃雅君。不過，從拍攝角度和雙方的知名度來看，部分網友質疑是擺拍博流量。

▲香港拳王羅祖勝與AV女優「癲癲」在車內不雅片於網路瘋傳。（圖／翻攝X平台）

根據網路流出的畫面顯示，夜晚的香港街頭，一輛黑色轎車內，一位金髮戴著太陽眼鏡的男子坐在駕駛位置，副駕駛座則是穿著黑色性感背心，手臂上有明顯刺青的金髮女子，只見女方趴在男子胯下，疑似進行著讓人臉紅的不雅動作，更誇張的是，看似「完事」之後，男子還往女生臉上拍了好幾下，再掐著女子頸部往後推，讓人傻眼。

畫面在網路瘋傳後，香港網友迅速認出金髮男子正是綽號「四海」的31歲香港泰拳拳王羅祖勝，女子則是在AV圈小有盛名的女優「癲癲」。不過，這段影片是由車窗外近距離朝內拍攝，不免讓人懷疑有擺拍之嫌，目的昭然若揭。

▲香港知名AV女優癲癲。（圖／翻攝IG）

▲香港知名AV女優癲癲。（圖／翻攝IG）

對此，「癲癲」黃雅君在接受媒體採訪時透露，這支影片純粹是為了活動而拍攝，請到「四海」擔任嘉賓拍了幾支片，這是其中一支，主要是「借位拍攝」，純粹是為了活動搞出來的噱頭。

然而，無論事件真假，根據香港《淫褻及不雅物品管制條例》，在公共區域公然散播或發表淫褻物品最高可判處罰款100萬元（港元，下同）及監禁3年。另據香港《刑事罪行條例》，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2000元及監禁6個月。

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