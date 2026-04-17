小孩公園爆衝突「2媽扭打一團」！　虎媽狂巴頭還嗆：台灣不歡迎妳

▲屏東市永大公園2名母親爆發激烈衝突，警方說明案情。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣永大公園16日晚間發生一起嚴重肢體衝突！2名幼童玩耍時發生肢體碰撞，孰料，台灣媽媽竟情緒失控，動手毆打孩童，而外配媽媽見狀，趕緊上前護兒，雙方爆發激烈衝突，公園內瞬間尖叫聲、孩童哭鬧聲四起。事後外配媽媽提告傷害，警方將通知台灣媽媽到案說明。

網友在「屏東吃喝玩樂3.0進階版」上發文指出，16日傍晚一名孩童玩耍過程中不慎打到另一名孩童，身穿橘色上衣的台灣媽媽見到自己孩子被打到，便憤怒地將打到人的孩童抓來罵，邊罵邊揚言報警，見到對方外配母親現身後，還怒嗆對方「這裡是台灣，台灣不歡迎妳，妳滾回去。」氣得外配忍不住回嘴，雙方進而爆發衝突。

▲2名家長在公園內大打出手。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO， 與本案無關）

透過網友拍攝的影片可發現，橘衣媽媽一臉凶狠，不僅猛扯外配媽媽的衣物、頭髮，撕扯到對方都已披頭散髮仍不停手，甚至還猛力朝對方的頭部攻擊。面對一旁其他家長出言勸阻，「好了啦，好了啦小姐，好了！」她仍難以自制，離開前見到對方孩子嚇壞尖叫痛哭，又朝孩子頭部用力補巴一掌。整個公園全是孩子的哭聲、尖叫聲，以及一旁大人的勸阻聲，相當紛亂。

影片曝光後，橘衣媽媽的惡劣行徑令不少網友憤慨不已，紛紛留言「太過分了，連小孩子也打」、「破病啊，後面還打小孩頭是怎樣！」、「這個女的太誇張了」，揚言肉搜橘衣媽媽。

針對這起事件，屏東警分局17日表示，雙方均受有多處擦挫傷，其中橘衣媽媽在警方到場前就已先行就醫，而另名媽媽已至派出所正式提出傷害告訴，後續將通知橘衣媽媽到案說明，全案將依法函送屏東地檢署偵辦，以釐清相關責任。