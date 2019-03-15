　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲普悠瑪駕駛尤振仲，22日深夜遭宜蘭地檢向宜蘭地院聲請羈押，地院召開羈押庭審理時，疑似自責甚深堅決不需辯護律師，對被羈押也沒意見。（圖／記者游芳男翻攝）▲▼普悠瑪6432車次出軌翻覆，造成18死、190人受傷重大傷亡事件。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪6432車次出軌翻覆，造成18死、190人受傷重大傷亡事件。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪事故罹難者家屬不滿政府的事故調查報告充滿疑點，不斷要求公開事故列車司機員通聯紀錄的錄音檔。台鐵終於在下午4點正式對外公布從發車到出事間原始通聯錄音檔，222個檔案徹底還原司機、調度員等所有對話內容。

1021普悠瑪事故通聯錄音檔的網址如下：http://www.railway.gov.tw/tw/cp.aspx?sn=19501&n=21843

請繼續往下閱讀...

台鐵主秘朱來順表示，所有的原始通聯音檔共有222個，從該列普悠瑪號出發到出事這段期間內，完全原音重現所有司機、調度員等對話內容。至於為何是一個一個分開的音檔？朱來順說，台鐵的錄音模式是需要按下對講機才會開始錄音，沒按的時候就不會錄，並非連續錄音，因此才會分成很多檔案，而這些檔案就是當初台鐵呈交給地檢署的內容。

▲▼普悠瑪翻覆出軌的59歲尤姓司機50萬交保（下圖），宜蘭地檢主任檢察官江貞諭表示，不排除提出抗告。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲普悠瑪司機尤振仲事後指出，通聯記錄跟他記憶中的過程有所出入，希望能公布完整的行調通聯記錄錄音檔。（圖／記者游芳男翻攝）

事實上，該列普悠瑪號司機尤振仲的律師曾在記者會中指出，調查報告中寫的通聯紀錄，以及自己記憶中的通聯過程，在許多重要關鍵之處有所出入，尤振仲認為最大差異點是，他記得關閉ATP時就有通報，但通聯紀錄卻未列入文字。他也主動要求當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

▲▼普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果）

▲普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果）

不過，根據記者實際聽取錄音檔，並對比事發過程時間軸，在司機關掉ATP關鍵時刻約在16時17分55秒左右，在編號第138號的錄音檔中，司機與檢查員對話過程，司機確實沒有通報ATP關閉。還原對話如下：

16:16:19～16:17:31【臺北機務段檢查員Ａ－司機員】
司機：6432 你好。
檢A：喂，師傅你好齁，啊你那個你目前現在處理狀況是如何。
司機：我現在停留軔機駕駛端這邊，還有一個沒辦法鬆軔。
檢Ａ：那你是要開車是開到一半才這樣子，還是說你停站之後起來變這樣子。
司機：它經過中性區間之後，後來之後它電門拉就都沒有速度。
檢Ａ：經過中性區間是不是，啊你，咦，你會不會VCB沒有閉合，啊。
司機：VCB有閉合啊。
檢Ａ：經過中性區間，所以那你現在車況是你還在處理就對了。
司機：還是我給它降弓重新再一次。
檢Ａ：沒關係，你再重新降弓再一次，如果真的不行有沒有，你上面有那個杜檢查員的電話，你撥過去，0928那支，這樣比較快。
司機：0928。
檢Ａ：對。0928937827那一支，好那那那你先處理，我先不吵你。
司機：好。
檢Ａ：好，你先處理，你先處理齁。

針對關閉關鍵ATP的部分，一直要到16:46:57～16:48:32（錄音檔編號第25號），機車調度員與司機員通話過程中，才有被提及。當時距離司機關閉ATP已經時隔約30分鐘。還原對話如下：

機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)
司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)
機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)
司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)
司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)
機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)
司機：對。(16:47:18)
機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)
司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)
機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)
司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)
機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)
司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)
機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

▲▼普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果）

▲普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果報告）

行政院公布普悠瑪初步調查結果報告通聯紀錄文字如下：

16:05:50～16:06:35【司機員－福隆站長】
司機：6432機車有問題，有時候動力會自動的消失，麻煩報告一下調度員。 (16:05:59)
16:07:10～16:07:18【福隆站長－司機員】
福隆：我已經向調度報備了喔，調度員說你能跑就儘量跑。 (16:07:10)

16:07:55～16:09:04【機車調度員－司機員】
司機：故障指示燈，就是1車跟8車那個空壓機那個跳開。(16:08:14)
機調：空壓機跳開，1車到8車空壓機跳開。(16:08:20)
司機：對呀！那個應該不會影響。(16:08:24)
機調：那～空壓機跳開，就是你的空調，就是那個冷氣嘛，對不對？(16:08:27)
司機：對，但是我的動力有時侯它會自動就是切掉就沒有了。(16:08:33)
機調：這樣子厚，好，那你現在開沒有問題吧？(16:08:38)
司機：好，現在沒有問題，最好是看花蓮的時侯，那個列檢可不可以上來看一下，花蓮檢查員。
(16:08:43)
機調：你宜蘭有沒有停？你宜蘭有沒有停？(16:08:50)
司機：我宜蘭有停耶。(16:08:55)
機調：好！宜蘭有停，我宜蘭叫列檢的上去看一下，厚。(16:08:57)

16:13:48～16:15:11、16:16:19～16:17:31【臺北機務段檢查員Ａ－司機員】
司機：電門它自己會歸零，然後停留軔機會作用。(16:13:57)
司機：我現在停留軔機駕駛端這邊，還有一個沒辦法鬆軔。(16:16:32)
司機：它經過中性區間之後，後來之後它電門拉就都沒有速度。(16:16:46)
檢Ａ：經過中性區間是不是，啊你~咦？你會不會是VCB沒有閉合？(16:16:53)
司機：VCB有閉合啊。(16:16:59)
司機：還是我給他重新降弓再一次？(16:17:06)
檢Ａ：沒關係，你再重新降弓再一次，如果真的不行有沒有，上面有杜檢查員的電話，你撥過去，
0928那支，這樣比較快。(16:17:08)

16:19:51～16:20:29【行車調度員Ａ－司機員】
行調：請問你有沒有在移動啊？(16:19:54)
司機：有在移動啊，可是它現在是滑行，還是沒有動力。速度49，可是是在滑行。(16:19:56)
行調：哇～沒有動力，那你～你至少要溜到龜山站內啊。看能不能啊，溜到龜山站內。(16:20:07)
司機：溜到龜山站內？(16:20:14)
行調：你後面6234跟著吶。(16:20:15)
行調：你～你不要，可以動就溜到站內啦。(16:20:21)
司機：好。(16:20:24)
行調：如果沒有動力的話。(16:20:25)

16:20:35～16:20:59、16:22:19～16:24:01【機車調度員－司機員】
機調：剛剛檢查員有叫你再升降弓對不對？(16:22:22)
司機：剛剛有降弓再重新啟動，對。(16:22:25)
機調：好，那你現在可以了厚？我跟你講厚～(16:22:27)
司機：欸，現在還是不行啊。(16:22:30)
機調：還是不行？(16:22:32)
司機：它現在又沒有動力了。(16:22:33)

16:20:35～16:20:59、16:22:19～16:24:01【機車調度員－司機員】(續)
機調：這樣子喔。(16:22:36)
司機：我看等一下看能不能溜到頭城。(16:22:38)
機調：……我是說你顯示什麼東西？顯示什麼故障？(16:22:58)
司機：目前顯示的故障，它是傾斜裝置車間通訊異常 (機調: 傾斜怎樣？) 通訊異常，還有空壓機強
制停止。(16:23:04)
機調：……這樣子厚，你頭城有停車嗎？(16:23:33)
司機：呃～現在停留軔機燈又亮了。(16:23:37)
機調：……那你車子還可以動嗎？(16:23:48)
司機：現在是在滑行。就不要再動了。(16:23:51)
16:25:18～16:25:49、16:25:57～16:26:04【司機員－頭城副站長】
司機：請跟調度員報備一下6432請求頭城停車。(16:25:33)
頭城：你說，有人坐錯車要我跟調度員報備嗎？(16:25:41)
司機：欸，欸。(16:25:46)

【頭城副站長－行車調度員Ｂ】
頭城：6432說有人坐錯車，可以在我這邊停，可以嗎？
行調：不行！不行！不行！
頭城：調度員說不行喔，沒辦法啊。(16:25:57)
司機：知道，謝謝！ (16:26:01)

16:26:54～16:34:18【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】
檢Ｂ：怎麼可能會這樣？你現在就繼續跑，如果它亮的時候，你趕快叫列車長，你先探頭，先探頭
到車窗外面看看，看是哪一車綠色燈在亮，不然你這樣沒辦法抓，你這樣怎麼抓呢？
(16:29:09)
司機：……車長也在這邊看，還有宜蘭工務段的啊。(16:29:40)
檢Ｂ：……你直接探頭就知道了嘛。(16:30:46)
司機：我怎麼探頭﹖我探頭警醒就會卡掉啊。(16:30:59)
檢Ｂ：好，那列車長叫他看一下，現在車子還在走嗎？還在走嗎？(16:31:03)
司機：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？(16:31:08)
檢Ｂ：在車窗注意一下就好啦。(16:31:18)
司機：看不到，不要看了，太危險了。(16:31:26)

16:26:54～16:34:18【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】(續)
檢Ｂ：現在還有動力嗎？現在還有動力是不是？(16:32:09)
司機：沒有吶，現在每一車車側燈都沒有亮啊，都正常啊。(16:32:14)
檢Ｂ：那就應該不是停留軔機的問題吧。(16:32:21)
司機：應該不是停留韌機的問題，應該是電門吧。因為電門有時拉有，有時候拉沒有，這樣，有時
侯跑到一半，速度又自己變零這樣。(16:32:25)
檢Ｂ：那~那你是全列車都一樣嗎？那你看馬達，馬達有沒有隔離掉？馬達。(16:32:29)
司機：對，我現在駕駛端這邊變成是備援傾斜。(16:32:45)
檢Ｂ：電源阻絕，那個是，是不是風泵有問題？那主風泵，那電源阻絕是哪一車知道嗎？
(16:32:52)
司機：這是駕駛端。(16:33:04)
檢Ｂ：……好好，原則我會幫你換車，你先儘量開，我看是不是，我叫花蓮那邊換車好了。
(16:34:10)

16:35:53～16:37:14【機車調度員－司機員】
(對話主要內容為機調向司機確認礁溪之後的列車狀況)

16:40:31～16:42:57【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】
檢Ｂ：那你看看你的MR現在是多少？(16:40:40)
司機：現在MR是7點多。(16:40:45)
檢Ｂ： 7點多，那它會不會上來？(16:40:49)
司機：會呀，會上來，很慢。(16:40:56)
檢Ｂ：那你看空壓機，剛剛故障時空壓機有沒有亮起來？空壓機有沒有顯示故障？(16:41:02)
司機：嘿，好，空壓機有顯示，嘿。(16:41:09)
檢Ｂ：第幾車知道嗎？(16:41:12)
司機：第1、第8，第1車跟第8。(16:41:13)
檢Ｂ：第8車，我跟你講，那很簡單，你第8車對不對，你叫列車長把你駕駛室後面右邊第3排，後
面最上面那一排，從右邊算來第３個，BOA、BOUN把那個把它扳下來再扳上去。
(16:41:15)
司機：列車長不在這邊，他在後面(第1車)。(16:42:27)
檢Ｂ：第1車，那也沒關係，叫他先做後面那個，先做第1車，你叫他先做第1車的。最上面，駕駛
室進去，上面那個BREAKER，電氣室把它打開，最上面那一排，右邊算來BOUN那個
BREAKER扳下來再扳上去。你這一車你不能做的話，叫他(車長)過來再幫你做啦。
(16:42:46)

16:46:57～16:48:32【機車調度員－司機員】
機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)
司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)
機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)
司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)
司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)
機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)
司機：對。(16:47:18)
機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)
司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)
機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)
司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)
機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)
司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)
機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

16:48:52～16:49:42【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】
檢Ｂ：6432你現在BOUN有叫列車長幫你復位嗎？(16:48:54)
司機：1車沒復位，8車復位之後還是跳。(16:48:59)
檢Ｂ：1車，什麼跳開？你說什麼東西跳開？(16:49:13)
司機：那個，就是那個空壓機強制停止。(16:49:19)
檢Ｂ：好，你再去復位一次，BOUN去扳下再一次啊。你再去叫列車長再扳一次啦。有聽到嗎？喂
？(16:49:26)

16:46:57～16:48:32【機車調度員－司機員】
機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)
司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)
機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)
司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)
司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)
機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)
司機：對。(16:47:18)
機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)
司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)
機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)
司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)
機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)
司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)
機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

16:48:52～16:49:42【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】
檢Ｂ：6432你現在BOUN有叫列車長幫你復位嗎？(16:48:54)
司機：1車沒復位，8車復位之後還是跳。(16:48:59)
檢Ｂ：1車，什麼跳開？你說什麼東西跳開？(16:49:13)
司機：那個，就是那個空壓機強制停止。(16:49:19)
檢Ｂ：好，你再去復位一次，BOUN去扳下再一次啊。你再去叫列車長再扳一次啦。有聽到嗎？喂？(16:49:26)

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：台鐵,普悠瑪號,普悠瑪,普悠瑪翻覆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了　單程777元衝日本「北高都能出發」

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

影／冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

也太像！35年前高雄舊照驚見野生韓國瑜　網：這麼早就來探民情

水庫進帳有感！寶山水位將達5成　大新竹地區供水恢復正常

快訊／理科太太「廣告合約」曝光！子宮頸癌篩檢影片北市確定開罰

翻糖蛋糕DIY　開平餐飲用「互動式教學法」入國際烘焙展

新北拆除「低度利用」漁港　恢復海岸「原貌縮時攝影」呈現

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回家阿嬤氣噗噗！網爆停產

快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

猿征羅德／兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

韓國瑜一家三口北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

金主夜店尋歡找小模　女星曝演藝圈「潛規則」：真的很恐怖

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

生活熱門新聞

感情不順！七爺曝她前世種惡因

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯..

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又..

貓死掉化魂陪媽咪5年！她淚崩：..

她向月老討男友　背後飄詭異男聲..

普悠瑪翻車「222個通聯音檔」..

有馬妹首發聲：有些事我只是不說..

理科太太「廣告合約曝光」北市確..

搭車送住宿！春遊補助高鐵狂加碼..

35年高雄舊照驚見韓國瑜　網：..

他被當犯人誘惑反擊！3警開車逃..

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣..

母重病照X光！兒：別死在家房價..

陽台變浴室！網笑曝房東「暗黑陰..

更多熱門

相關新聞

台鐵電纜線槽冒煙原因曝　害8710人苦等

台鐵基隆、七堵站間的電纜線槽，15日凌晨突然冒煙，造成基隆=七堵間上下行列車每列次約晚15至30分，一早基隆車站擠滿上班、上學乘客，共有8710名乘客受影響。至於為何電纜會發生悶燒情形，台鐵調查後發現是，工務用乙炔切割軌道旁預備鐵軌，火渣掉落一旁線槽內，導致耐燃的號誌銅䌫燒損。

台鐵電纜線槽冒煙　疑似有外力火源

中洲站電車線掉落　大湖保安單線行車

普悠瑪翻車「222個通聯音檔」16時公布

一早搭台鐵！日本客猛拍「誤點76分鐘」奇觀

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面