快訊／普悠瑪翻車司機關ATP半小時後才通報　「222個通聯音檔」首度曝光

▲普悠瑪6432車次出軌翻覆，造成18死、190人受傷重大傷亡事件。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪事故罹難者家屬不滿政府的事故調查報告充滿疑點，不斷要求公開事故列車司機員通聯紀錄的錄音檔。台鐵終於在下午4點正式對外公布從發車到出事間原始通聯錄音檔，222個檔案徹底還原司機、調度員等所有對話內容。

1021普悠瑪事故通聯錄音檔的網址如下：http://www.railway.gov.tw/tw/cp.aspx?sn=19501&n=21843

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台鐵主秘朱來順表示，所有的原始通聯音檔共有222個，從該列普悠瑪號出發到出事這段期間內，完全原音重現所有司機、調度員等對話內容。至於為何是一個一個分開的音檔？朱來順說，台鐵的錄音模式是需要按下對講機才會開始錄音，沒按的時候就不會錄，並非連續錄音，因此才會分成很多檔案，而這些檔案就是當初台鐵呈交給地檢署的內容。

▲普悠瑪司機尤振仲事後指出，通聯記錄跟他記憶中的過程有所出入，希望能公布完整的行調通聯記錄錄音檔。（圖／記者游芳男翻攝）

事實上，該列普悠瑪號司機尤振仲的律師曾在記者會中指出，調查報告中寫的通聯紀錄，以及自己記憶中的通聯過程，在許多重要關鍵之處有所出入，尤振仲認為最大差異點是，他記得關閉ATP時就有通報，但通聯紀錄卻未列入文字。他也主動要求當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

▲普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果）

不過，根據記者實際聽取錄音檔，並對比事發過程時間軸，在司機關掉ATP關鍵時刻約在16時17分55秒左右，在編號第138號的錄音檔中，司機與檢查員對話過程，司機確實沒有通報ATP關閉。還原對話如下：

16:16:19～16:17:31【臺北機務段檢查員Ａ－司機員】

司機：6432 你好。

檢A：喂，師傅你好齁，啊你那個你目前現在處理狀況是如何。

司機：我現在停留軔機駕駛端這邊，還有一個沒辦法鬆軔。

檢Ａ：那你是要開車是開到一半才這樣子，還是說你停站之後起來變這樣子。

司機：它經過中性區間之後，後來之後它電門拉就都沒有速度。

檢Ａ：經過中性區間是不是，啊你，咦，你會不會VCB沒有閉合，啊。

司機：VCB有閉合啊。

檢Ａ：經過中性區間，所以那你現在車況是你還在處理就對了。

司機：還是我給它降弓重新再一次。

檢Ａ：沒關係，你再重新降弓再一次，如果真的不行有沒有，你上面有那個杜檢查員的電話，你撥過去，0928那支，這樣比較快。

司機：0928。

檢Ａ：對。0928937827那一支，好那那那你先處理，我先不吵你。

司機：好。

檢Ａ：好，你先處理，你先處理齁。

針對關閉關鍵ATP的部分，一直要到16:46:57～16:48:32（錄音檔編號第25號），機車調度員與司機員通話過程中，才有被提及。當時距離司機關閉ATP已經時隔約30分鐘。還原對話如下：

機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)

司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)

機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)

司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)

司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)

機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)

司機：對。(16:47:18)

機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)

司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)

機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)

司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)

機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)

司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)

機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

▲普悠瑪事故事發時間軸。（圖／行政院6432次普悠瑪列車新馬站事故初步調查結果報告）

行政院公布普悠瑪初步調查結果報告通聯紀錄文字如下：

16:05:50～16:06:35【司機員－福隆站長】

司機：6432機車有問題，有時候動力會自動的消失，麻煩報告一下調度員。 (16:05:59)

16:07:10～16:07:18【福隆站長－司機員】

福隆：我已經向調度報備了喔，調度員說你能跑就儘量跑。 (16:07:10)

16:07:55～16:09:04【機車調度員－司機員】

司機：故障指示燈，就是1車跟8車那個空壓機那個跳開。(16:08:14)

機調：空壓機跳開，1車到8車空壓機跳開。(16:08:20)

司機：對呀！那個應該不會影響。(16:08:24)

機調：那～空壓機跳開，就是你的空調，就是那個冷氣嘛，對不對？(16:08:27)

司機：對，但是我的動力有時侯它會自動就是切掉就沒有了。(16:08:33)

機調：這樣子厚，好，那你現在開沒有問題吧？(16:08:38)

司機：好，現在沒有問題，最好是看花蓮的時侯，那個列檢可不可以上來看一下，花蓮檢查員。

(16:08:43)

機調：你宜蘭有沒有停？你宜蘭有沒有停？(16:08:50)

司機：我宜蘭有停耶。(16:08:55)

機調：好！宜蘭有停，我宜蘭叫列檢的上去看一下，厚。(16:08:57)

16:13:48～16:15:11、16:16:19～16:17:31【臺北機務段檢查員Ａ－司機員】

司機：電門它自己會歸零，然後停留軔機會作用。(16:13:57)

司機：我現在停留軔機駕駛端這邊，還有一個沒辦法鬆軔。(16:16:32)

司機：它經過中性區間之後，後來之後它電門拉就都沒有速度。(16:16:46)

檢Ａ：經過中性區間是不是，啊你~咦？你會不會是VCB沒有閉合？(16:16:53)

司機：VCB有閉合啊。(16:16:59)

司機：還是我給他重新降弓再一次？(16:17:06)

檢Ａ：沒關係，你再重新降弓再一次，如果真的不行有沒有，上面有杜檢查員的電話，你撥過去，

0928那支，這樣比較快。(16:17:08)

16:19:51～16:20:29【行車調度員Ａ－司機員】

行調：請問你有沒有在移動啊？(16:19:54)

司機：有在移動啊，可是它現在是滑行，還是沒有動力。速度49，可是是在滑行。(16:19:56)

行調：哇～沒有動力，那你～你至少要溜到龜山站內啊。看能不能啊，溜到龜山站內。(16:20:07)

司機：溜到龜山站內？(16:20:14)

行調：你後面6234跟著吶。(16:20:15)

行調：你～你不要，可以動就溜到站內啦。(16:20:21)

司機：好。(16:20:24)

行調：如果沒有動力的話。(16:20:25)

16:20:35～16:20:59、16:22:19～16:24:01【機車調度員－司機員】

機調：剛剛檢查員有叫你再升降弓對不對？(16:22:22)

司機：剛剛有降弓再重新啟動，對。(16:22:25)

機調：好，那你現在可以了厚？我跟你講厚～(16:22:27)

司機：欸，現在還是不行啊。(16:22:30)

機調：還是不行？(16:22:32)

司機：它現在又沒有動力了。(16:22:33)

16:20:35～16:20:59、16:22:19～16:24:01【機車調度員－司機員】(續)

機調：這樣子喔。(16:22:36)

司機：我看等一下看能不能溜到頭城。(16:22:38)

機調：……我是說你顯示什麼東西？顯示什麼故障？(16:22:58)

司機：目前顯示的故障，它是傾斜裝置車間通訊異常 (機調: 傾斜怎樣？) 通訊異常，還有空壓機強

制停止。(16:23:04)

機調：……這樣子厚，你頭城有停車嗎？(16:23:33)

司機：呃～現在停留軔機燈又亮了。(16:23:37)

機調：……那你車子還可以動嗎？(16:23:48)

司機：現在是在滑行。就不要再動了。(16:23:51)

16:25:18～16:25:49、16:25:57～16:26:04【司機員－頭城副站長】

司機：請跟調度員報備一下6432請求頭城停車。(16:25:33)

頭城：你說，有人坐錯車要我跟調度員報備嗎？(16:25:41)

司機：欸，欸。(16:25:46)

【頭城副站長－行車調度員Ｂ】

頭城：6432說有人坐錯車，可以在我這邊停，可以嗎？

行調：不行！不行！不行！

頭城：調度員說不行喔，沒辦法啊。(16:25:57)

司機：知道，謝謝！ (16:26:01)

16:26:54～16:34:18【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】

檢Ｂ：怎麼可能會這樣？你現在就繼續跑，如果它亮的時候，你趕快叫列車長，你先探頭，先探頭

到車窗外面看看，看是哪一車綠色燈在亮，不然你這樣沒辦法抓，你這樣怎麼抓呢？

(16:29:09)

司機：……車長也在這邊看，還有宜蘭工務段的啊。(16:29:40)

檢Ｂ：……你直接探頭就知道了嘛。(16:30:46)

司機：我怎麼探頭﹖我探頭警醒就會卡掉啊。(16:30:59)

檢Ｂ：好，那列車長叫他看一下，現在車子還在走嗎？還在走嗎？(16:31:03)

司機：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？(16:31:08)

檢Ｂ：在車窗注意一下就好啦。(16:31:18)

司機：看不到，不要看了，太危險了。(16:31:26)

16:26:54～16:34:18【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】(續)

檢Ｂ：現在還有動力嗎？現在還有動力是不是？(16:32:09)

司機：沒有吶，現在每一車車側燈都沒有亮啊，都正常啊。(16:32:14)

檢Ｂ：那就應該不是停留軔機的問題吧。(16:32:21)

司機：應該不是停留韌機的問題，應該是電門吧。因為電門有時拉有，有時候拉沒有，這樣，有時

侯跑到一半，速度又自己變零這樣。(16:32:25)

檢Ｂ：那~那你是全列車都一樣嗎？那你看馬達，馬達有沒有隔離掉？馬達。(16:32:29)

司機：對，我現在駕駛端這邊變成是備援傾斜。(16:32:45)

檢Ｂ：電源阻絕，那個是，是不是風泵有問題？那主風泵，那電源阻絕是哪一車知道嗎？

(16:32:52)

司機：這是駕駛端。(16:33:04)

檢Ｂ：……好好，原則我會幫你換車，你先儘量開，我看是不是，我叫花蓮那邊換車好了。

(16:34:10)

16:35:53～16:37:14【機車調度員－司機員】

(對話主要內容為機調向司機確認礁溪之後的列車狀況)

16:40:31～16:42:57【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】

檢Ｂ：那你看看你的MR現在是多少？(16:40:40)

司機：現在MR是7點多。(16:40:45)

檢Ｂ： 7點多，那它會不會上來？(16:40:49)

司機：會呀，會上來，很慢。(16:40:56)

檢Ｂ：那你看空壓機，剛剛故障時空壓機有沒有亮起來？空壓機有沒有顯示故障？(16:41:02)

司機：嘿，好，空壓機有顯示，嘿。(16:41:09)

檢Ｂ：第幾車知道嗎？(16:41:12)

司機：第1、第8，第1車跟第8。(16:41:13)

檢Ｂ：第8車，我跟你講，那很簡單，你第8車對不對，你叫列車長把你駕駛室後面右邊第3排，後

面最上面那一排，從右邊算來第３個，BOA、BOUN把那個把它扳下來再扳上去。

(16:41:15)

司機：列車長不在這邊，他在後面(第1車)。(16:42:27)

檢Ｂ：第1車，那也沒關係，叫他先做後面那個，先做第1車，你叫他先做第1車的。最上面，駕駛

室進去，上面那個BREAKER，電氣室把它打開，最上面那一排，右邊算來BOUN那個

BREAKER扳下來再扳上去。你這一車你不能做的話，叫他(車長)過來再幫你做啦。

(16:42:46)

16:46:57～16:48:32【機車調度員－司機員】

機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)

司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)

機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)

司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)

司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)

機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)

司機：對。(16:47:18)

機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)

司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)

機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)

司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)

機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)

司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)

機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

16:48:52～16:49:42【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】

檢Ｂ：6432你現在BOUN有叫列車長幫你復位嗎？(16:48:54)

司機：1車沒復位，8車復位之後還是跳。(16:48:59)

檢Ｂ：1車，什麼跳開？你說什麼東西跳開？(16:49:13)

司機：那個，就是那個空壓機強制停止。(16:49:19)

檢Ｂ：好，你再去復位一次，BOUN去扳下再一次啊。你再去叫列車長再扳一次啦。有聽到嗎？喂

？(16:49:26)

16:46:57～16:48:32【機車調度員－司機員】

機調：請問一下，你有去復位那個主風泵的BREAKER嗎？(16:46:58)

司機：強制空壓機的BREAKER？(16:47:05)

機調：是，你有去復位嗎？(16:47:07)

司機：就第8車而已，又跳。(16:47:09)

司機： ……1車沒有去復。(16:47:16)

機調： 1車沒有去復是不是？(16:47:17)

司機：對。(16:47:18)

機調：你8車復位起來它又掉了，是嗎？(16:47:57)

司機：對啊，對啊，現在變成把ATP把它關起來。(16:47:59)

機調：ATP關起來會好嗎？(16:48:05)

司機：ATP關起來現在速度是有的。(16:48:08)

機調：不是，ATP關起來它會是好的嗎？(16:48:14)

司機：目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。(16:48:18)

機調：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他看怎麼復位，好不好？(16:48:23)

16:48:52～16:49:42【臺北機務段檢查員Ｂ－司機員】

檢Ｂ：6432你現在BOUN有叫列車長幫你復位嗎？(16:48:54)

司機：1車沒復位，8車復位之後還是跳。(16:48:59)

檢Ｂ：1車，什麼跳開？你說什麼東西跳開？(16:49:13)

司機：那個，就是那個空壓機強制停止。(16:49:19)

檢Ｂ：好，你再去復位一次，BOUN去扳下再一次啊。你再去叫列車長再扳一次啦。有聽到嗎？喂？(16:49:26)