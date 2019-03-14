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凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了　單程777元衝日本「北高都能出發」

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▲空巴與樂桃航空簽訂購機,A321LR。（圖／空中巴士提供）

▲樂桃航空祭出第2波開航7周年優惠，單程新台幣777元起。（圖／空中巴士提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空開航7週年第2波促銷來了！自3月15日00:00~3月17日23:59，開賣單程未稅最低新台幣777元起機票，優惠航線包含札幌、仙台、東京羽田、大阪、沖繩等，北高都能出發。想衝日本賞櫻的旅客，可把握促銷，規畫一趟自在好玩的春之旅。

樂桃航空自3月15日00:00起，祭出單程未稅最低777元起的優惠促銷，票價為每位乘客單程的Simple Peach Promo票價，不另收取燃油費，但須另加機場服務費等費用，行李託運和預選座位也皆須另外付費。活動優惠價機位數量有限，售完為止。

請繼續往下閱讀...

▲▼樂桃航空。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

▲樂桃航空自3月15日00:00起，祭出單程未稅最低777元起的優惠促銷。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

7週年紀念促銷 Part2
【販售期間】2019年3月15日00:00~3月17日23:59(台灣時間)
【適用期間】2019年3月26日～6月30日
※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

台北(桃園)－札幌(新千歲)
●3月31日~4月27日：新台幣1,277元
●5月3日~6月28日：新台幣1,477元
●4月28日~6月10日（週一、二、日）：新台幣1,277元
※僅適用去程MM726航班
●5月6日~5月11日：新台幣1,177元
※僅適用回程MM725航班

台北(桃園)－仙台
●3月28日~6月27日：新台幣1,477元
不適用：5/1~5/2
●5月6日~5月10日：新台幣777元
※僅適用回程MM775航班
●4月26日~4月29日：新台幣777元
※僅適用去程MM776航班

台北(桃園)－東京(羽田)
●3月31日~6月30日：新台幣1,577元
不適用：5/1~5/3
●5月4日~5月9日：新台幣877元
※僅適用回程MM859航班
●4月23日~4月29日：新台幣877元
※僅適用去程MM860航班

台北(桃園)－大阪(關西)
●4月23日~4月29日：新台幣1,277元
※僅適用去程MM022航班
●5月4日~5月10日：新台幣777元
※僅適用回程MM027航班
●4月1日~6月30日：新台幣1,277元
不適用：4/4~4/7、4/30~5/3
●5月6日~5月8日：新台幣777元
※僅適用回程MM023航班
●4月23日~4月28日：新台幣777元
※僅適用去程MM028航班

台北(桃園)－沖繩(那霸)
●3月26日~3月31日：新台幣877元
※適用去程MM926、回程MM923航班
●4月1日~6月29日：新台幣1,277元
不適用：4/29~5/3
※適用去程MM926航班、回程MM923航班
●5月4日~5月14日：新台幣777元
※適用回程MM923航班
●4月6日~4月28日：新台幣777元
※適用去程MM926航班

高雄－大阪(關西)
●4月1日~6月27日：新台幣1,577元
不適用：5/1~5/3
●5月6日~5月11日：新台幣777元
※適用回程MM035航班
●4月22日~4月30日：新台幣777元
※適用去程MM036航班

高雄－沖繩(那霸)
●3月26日～6月28日：新台幣1,077元

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關鍵字：樂桃航空,北海道,大阪,機票促銷,機票優惠

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