白沙屯媽祖4大神蹟一次看！孝媳找回婆婆遺體、癌夫康復全看哭

▲白沙屯四大暖心故事懶人包。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）



記者劉維榛／綜合報導

白沙屯媽祖進香今年吸引46萬人追隨，也讓信眾再次感受到力量。從邱姓女子哭求媽祖協尋失聯婆婆，最終在仙姑廟旁尋獲林婦，到吳姓男子替昏迷母親祈福後病況好轉，再到兩名女信徒分別為重病丈夫、鼻咽癌三期丈夫求助，最後都迎來轉機，4段故事都讓人看見，媽祖總在信眾最脆弱無助時，成為最堅實的依靠。

媳哭求媽祖尋獲婆婆 3天後遺體出現「水流屍仙姑廟」前

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時間回到13日，白沙屯媽祖鑾轎隊伍行經大肚市場時突然急轉彎，朝著1名正在哭泣的女子衝去，並停在女子面前。原來，這位邱姓女子的婆婆失蹤多日，希望能祈求媽祖婆幫幫忙，而白沙屯媽祖聆聽完女子願望才離開。

邱女還跟白沙屯媽祖官方電視台說，公公剛逝世，婆婆就這樣走出門失蹤，平常婆婆走出去會回家，現在卻找不到人，又沒得吃、喝，過了這麼多天，不知道婆婆狀況，希望請求協尋。

到了16日下午，台中市消防局接獲通報，位在龍井區茄投路、張氏玉姑娘廟附近一處大排水溝出現浮屍，經警消與家屬確認，初步研判是失聯的林婦，猶如媽祖、仙姑齊尋人，讓林婦早日返家並能入土為安。

▲警方初步研判，林婦應是失足落水，隨著大排水圳漂流數日。（圖／記者許權毅翻攝）



巧合的是，林婦遺體被發現時卡在一處出水口，與當地相當靈驗的張氏玉姑娘廟相距約100公尺。當地里長說，張氏玉姑娘廟原本是水流屍，還有大廟在彰化伸港的伸慶宮。



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▲媽媽重度昏迷，吳男見證媽祖慈悲力量。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



母重度昏迷「拿衣鑽轎底」奇蹟好轉 兒獲扛3次神轎



吳姓男子分享，他和媽祖很神奇的結緣故事，當年媽媽重度昏迷不醒，於是拿著媽媽的衣服去鑽轎底祈福，奇蹟的是，媽媽真的病況好轉，讓他深受感動，因而許願要連走5年全程進香。吳男也感動說道，在疫情最嚴重那年，曾意外扛了3次轎子，直呼真的相信媽祖神威。



▲病危丈夫好轉，夫妻今年現身進香行列感謝媽祖 。（示意圖／記者陳以昇攝）



夫病危插管「妻跪求媽祖」 3年後康復現身還願



一位女信徒透露，3年前丈夫重病，多次病危甚至面臨插管，讓她幾近崩潰。當時她跪在媽祖神像前立下誓言，若丈夫能度過此劫，她將年年參與進香還願。此後丈夫病情出現轉機，不僅身體逐漸康復，連失智症狀也獲得改善。今年夫妻倆一起加入進香行列，女信徒感動直呼，這段經歷對她而言就是「神蹟」。



▲女信徒淚謝，丈夫體內已完全沒有癌細胞。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



夫罹鼻咽癌獲媽祖賜茶 妻淚謝：治療順利癌細胞沒了



同樣也是一名女信徒表示，丈夫在去年確診鼻咽癌三期時，她徬徨無助地跑到白沙屯媽祖廟，跪求「幫助我先生大病化小病，小病化無病」，當下便擲得聖筊並獲賜供茶。神奇的是，丈夫治療過程十分順利，今年3月複診時癌細胞已全數消失，讓一家人又驚又喜。