影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，時序漸漸轉變為春天天氣型態，北方冷空氣一波波頻繁南下，冷暖變化快速，北台灣間歇下雨的頻率也將增高。周日一波大陸冷氣團南下，最冷時刻落在周一晚間至周二清晨，北部、東北部下探13、14度，空曠地區更急凍12度。在這一波冷氣團減弱後，隨即又有鋒面加冷空氣接近，屆時北台灣將再度轉濕涼。

▲未來一周天氣變化快速，2、3天就會有一波天氣轉變。（圖／中央氣象局）

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周一北方乾空氣南下，各地降雨逐漸趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲的天氣。但在大陸冷氣團影響下，北台灣整天偏涼冷，氣溫介於14到19度左右，其他地方溫度也會較前一天下降2到3度。

▲受到冷氣團影響，周一晚間至周二清晨最冷，北部下探13、14度，空曠地區更低溫。（圖／記者林敬旻攝）

周二清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，是這一波冷空氣最冷時刻，各地氣溫偏低，北部及東北部低溫約13、14度，沿海空曠地區低溫更下探12度，其他地方約16到18度。白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周二至周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

不過，周三晚起至周四又會有一道鋒面影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。緊接著周五下一波東北季風或大陸冷氣團報到，北部及東北部天氣轉涼，低溫約14、15度，其他地方早晚也涼；北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區也會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。要到周六水氣才會減少，但北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼雪山10日上午6點下雪，9.8K圈谷的積雪更是達50公分。（圖／雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在高山降雪部分，氣象局預報員林定宜指出，3000公尺以上高山目前溫度約在1、2度左右，但還不夠低，今天玉山、合歡山沒有下雪。不過，等到14日下一波鋒面通過，加上後面有冷空氣接力，若水氣夠、溫度低，3000公尺以上高山仍有機會下雪。