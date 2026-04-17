雲團排排站　鄭明典：梅雨季會是致災性豪雨特徵

▲鄭明典分享排隊的雲團。（圖／取自鄭明典臉書）

生活中心／綜合報導

今日鋒面接近，午後熱力作用，北部及東部將有雷雨，雨勢並可能持續到晚上。前氣象局長鄭明典分享一張「排隊的雲團」圖，他表示，只是雨型轉變的開始，到了梅雨季，這樣的列隊式雲團常是致災性豪雨的特徵。

「排隊的雲團！」鄭明典上午在臉書表示，鋒面帶上的對流型態改變，由帶狀變成強-弱交替的波狀對流型態，這可以看成雨區集中，降雨區變小，但是雨勢相對增強。他說，目前雲頂溫度還不到紫色範圍，所以還只是雨型轉變的開始，「到了梅雨季，這樣的列隊式雲團常是致災性豪雨的特徵！」

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▲今日起北部變天。（示意圖／記者李毓康攝）

根據中央氣象署預報，今日受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，北部平地也有下雨的機會，雨勢有機會延續到晚上，至於中南部平地為多雲的天氣。

溫度方面，今日白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度。

周六至周日清晨鋒面通過、東北季風增強，是降雨最多且最全面的時間點，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，周六晚間至周日清晨南部平地也有零星降雨；周日白天降雨減少，僅花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區轉多雲。