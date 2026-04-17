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社會 社會焦點 保障人權

酒駕7犯不想入監6個月　駕駛求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）過去有6次酒駕紀錄，去年1月間他第7次酒駕被查獲，因而被法院判處有期徒刑6個月，執行檢察官也否准讓他易科罰金及易服社會勞動。雖然阿輝以需要照顧母親、個人健康狀況等理由向法院聲明異議，但屏東地院法官審理之後仍裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝7犯酒駕，仍希望能獲得易刑處分，但被法官裁定駁回。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在2000年至2018年間共有6次酒駕紀錄，2025年1月他又被查獲酒駕，因而被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金10萬元（即本案）；屏東地檢署檢察官考量到他已犯7次酒駕，且酒測值非低，應入監矯治，否准他易科罰金及易服社會勞動。

阿輝報到後仍表明希望能獲得易刑處分，因為他的家中有年邁病母需要照顧，自己也患有無法根治的疾病。不過，檢察官審核後，依舊認為不執行難收矯正之效，否准阿輝易刑處分的聲請，於是他改向法院聲明異議。

屏東地院法官表示，阿輝在前6案中均被法院論罪科刑確定，並易科罰金或入監執行完畢，卻仍然犯下本案，可見他再犯率高，對公共往來安全影響很大，自然不能因為「第6次與第7次酒駕已相隔6年多」等理由，就認為他的犯罪行為惡性較輕或已收矯正之效。

法官指出，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「因職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，檢察官只需要考量當事人如果不接受有期徒刑執行，是否難收矯正之效，或難以維持法秩序。

法官認為，經查，本案檢察官執行沒有違背法令、逾越法律授權、專斷等濫用權力的狀況，阿輝主張執行指揮不當，顯然為無理由，應予駁回。全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，喝酒不開車；未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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