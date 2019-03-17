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機車考照先上「3天駕訓班」　交部4/16起全台試辦補助學費1000元！

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▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部鼓勵機車考照先上駕訓班，4/16起全台試辦補助學費1000元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

大多數民眾考取機車駕照時，都是自學練習後就去考取，跟汽車考照前需先上駕訓班的規定差很大。公路總局盼推動機車駕訓制度，自今年4月16日起，祭出「機車駕訓補助1000元」措施，民眾只要到全台24家機車駕訓班上3天課，考取駕照後就能獲得補助，初步試辦補助名額有8000名，未來若成效良好，除明年繼續補助外，也不排除評估修法強制機車考照都要先上駕訓班。

公路總局監理組副組長魏武盛指出，目前道路3大肇事族群主要為酒駕者、高齡者以及機車騎士，但機車考照跟汽車考照不同，並沒有一定要上駕訓班的規定，因此多數民眾都是自學後，就去考取機車駕照。

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▲▼北市首座機車考照練習場地落腳士林。（圖／北市交通局提供）

▲交通部在全台24家機車駕訓班推出補助學費1000元措施，圖為北市首座機車考照練習場地。（圖／北市交通局提供）

為鼓勵機車駕訓制度，這次由中央政府首度編列800萬元經費，在全台24家機車駕訓班推出「機車駕訓補助1000元」措施，限額8000，希望提高民眾上機車駕訓班意願，讓機車族可先透過完整3天、16小時的學科、術科訓練，取得駕照後上路會更加安全。事實上，台北市政府自2012年起就有推動「機車安駕訓練營」，只要民眾上機車訓練營，就可獲得1千元補助訓練費措施。

去年全台共有近3000位民眾透過駕訓班取得機車駕照，公路總局表示，今年透過補助後希望擴大至8000位，之後將委外透過大數據去分析，自學及上駕訓班後取得駕照騎士的違規率或肇事率，若未來成效良好，除明年繼續補助外，也不排除評估修法強制機車考照先上3天駕訓班。

▲▼機車考照,機車駕照,機車場考。（圖／記者賴文萱攝）

▲民眾上完3天機車駕訓班後，只要成功考取駕照，就可獲得1000元學費補助。（圖／記者賴文萱攝）

目前機車駕訓班的學費約2800元~3700元不等，民眾屆時可至全台24家機車駕訓班報名，每家駕訓班都有分配補助名額，名額依照報名先後判定。屆時，民眾上完3天機車駕訓班後，若成功考取駕照，駕訓班則會直接退費1000元，等於補助1/3學費。

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關鍵字：機車考照,機車駕照考題,公路總局,機車駕訓班補助

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