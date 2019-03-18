郭董高調曬合照反「害到」正妹服勤員　因高鐵有這條內規！

▲郭董曬合照，大讚高鐵美女服勤員貼心，但卻因高鐵有內規，差點害到她。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者賴文萱／台北報導

鴻海董事長郭台銘17日前往高雄，與韓國瑜市長簽署打造「AI高雄・智慧工農」備忘錄，下午先PO出一張搭乘高鐵前往高雄時，與列車上美女服務員的合照，開心大讚車上超貼心、服務超好的美女服勤員。不過，高鐵因有「不得與旅客合照」的內規，差點害到該服勤員被懲處，高鐵呼籲，若旅客想表揚高鐵人員，可透過客服中心反應，公司將適時給予表揚。

郭台銘搭乘高鐵南下高雄，在臉書曬出跟高鐵正妹服勤員的合照，並PO文表示，「等等就要和大家直播見面啦，在車上有超貼心，服務超好的美女服勤員，貼美女圖，讓大家在星期天賞心悅目，等會兒見。」不料，原本稱讚的美意卻因高鐵有內規，差點害到該名服勤員。

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▲高鐵指出，為保持執勤專注度，公司有訂定第一線服務人員「不得與旅客合照」的要求。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，謝謝郭台銘董事長對高鐵服勤員的讚美，但是高鐵第一線車務及站務同仁的工作，是以服務旅客為主，因此，高鐵公司特別要求第一線服務人員，執勤時應保持相當之專注度，以服務所有旅客為主軸，「不得與旅客合照」，以免影響服務其他旅客。

幸好，該名服勤員在結束勤務後，第一時間就有向公司主動回報狀況，高鐵表示，並不會懲處該名員工。高鐵也呼籲，旅客若欲對高鐵人員專業服務表達肯定，可進線高鐵客服中心反應，公司將適時給予表揚。