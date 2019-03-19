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柯P表態稱「Uber是對的」　計程車聯盟火大嗆：掩護非法小三嗆正宮

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▲▼柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲表態稱Uber是對的，引發計程車業不滿。（圖／記者陳家祥攝）

記者賴文萱／台北報導

計程車與Uber吵不完！台北市長柯文哲在美國進行座談時，表態稱「其實Uber、Airbnb它們都是對的，會失敗是沒人幫它們遊說」。對此，台灣計程車產業發展聯盟發出聲明反嗆，呼籲柯市長幕僚應該提供各國最新的政策資料，以免誤導他走在「掩護非法小三嗆正宮」的錯誤方向。

柯文哲在美國時間17日於大紐約地區留學生進行座談時，被問及對台灣新創產業發展的想法，他坦言，其實Uber、Airbnb都是對的，為何在台灣會失敗？其實是它們找不到人去立法院遊說而已。

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▲▼柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲在紐約大學進行演講與座談。（圖／記者陳家祥攝）

對此，計程車產業聯盟發出聲明，呼籲柯市長莫再重蹈盲目支持 OBike 結果淪為笑柄的錯誤，目前世界主要國家，包括歐盟及柯市長所在的美國皆已改變對於假借共享經濟從事運輸業務的管理模式，採取回歸一般運輸業法規並嚴格管理的態度，以杜絕假新創及假共享經濟之名將企業內部成本外部化，損害公共利益的狀況持續擴大。

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車產業聯盟不滿柯文哲表態稱Uber是對的，呼籲莫再草率發言。（圖／記者林敬旻攝）

計程車產業聯盟說，建議柯市長應要求幕僚應提供真實且符合當前各國政府最新政策的資料，以免持續被誤導走在掩護非法小三嗆正宮的錯誤方向，傷害了合法客運業者及多數未與Uber合作卻同受汙名化的合法租賃車業者。

聯盟更建議，柯市長可以請幕僚蒐集倫敦市長沙迪克汗及紐約市長白思豪對於Uber問題的處理作為，做一個真正負責任而非譁眾取寵獲取短期利益的政治人物。聯盟也將在柯市長回國後，派員向市長陳情說明，呼籲柯市長屆時要認真了解此事，莫再草率發言，誤導大眾。

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關鍵字：計程車,Uber,交通部,租賃車,柯文哲

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