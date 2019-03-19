張國煒買飛機了！砸1800億引進全台首架A350-1000　星宇、空巴下午簽約

▲星宇航空19日下午與空中巴士舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」。（圖／翻攝自星宇航空FB粉專）

記者賴文萱／台北報導

台灣歷來最大筆採購空中巴士Airbus飛機訂單來了！由張國煒成立的星宇航空規劃明年初開航，19日下午2點半將與空中巴士在台北舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」，一舉買下17架最新型的A350客機，訂單金額不僅創下國籍航空史上新高，也成為國內首家引進A350-1000的航空公司。

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▲星宇航空董事長張國煒。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

張國煒一手打造星宇航空，力拼明年初正式開航，去年他曾受邀體驗空中巴士A350-1000的新機飛行，當時受訪時指出，對於該機型優越的性能及操控性相當驚豔，也認為其定位，非常適合台灣的地理位置，將對星宇航空的航線規畫發展極具助益。

星宇航空去年7月與空中巴士簽訂17架A350XWB購機意向書，包括5架A350-900及12架A350-1000新機，依據牌價計算約60億美元（約新台幣1800億元）。這不僅是國內首家引進A350-1000的航空公司，也創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。

▲星宇航空與空巴舉行「空中巴士 A350XWB購機簽約儀式」，下訂17架A350XWB。（圖／星宇航空提供）

雙方歷經7個多月的協商，預定19日在台北正式簽約，空中巴士將在2021年底開始陸續交機，至2024年底全部交付完畢。此外，星宇航空也將租賃10架A321neo，預計10月起陸續引進，2022年中全數到位。

張國煒先前受訪時也指出，星宇航空開航初期會以有open sky的地點來選擇，包含港澳、馬來西亞、新加坡等都是候選名單，會挑一個有最好時間帶的地方做選擇，另外，像是東京、大阪、香港等一級戰區也一定會踩進去，一個航點「每日一班」也將是星宇開航的基本配備。