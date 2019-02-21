懷裡張嘴睡翻！一放下「床上有刺」...都市傳說秒應驗　爸媽都懂：有開關

▲孩子睡超熟，結果一離開「媽媽牌暖床」就醒了。（圖／Vivi Chen授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

照顧孩子是一件「痛並快樂」的事，往往挑戰著家長們的底線，同時磨練出意志力和耐心。一名母親這幾個月來親身應驗了，「把小孩一放床就醒」的都市傳說；許多家長看完深有所感，不禁笑嘆「原來大家的煩惱都一樣......。」

Vivi Chen在爆廢公社發文表示，每個媽媽都會碰到的都市傳說，就是「床上有刺」，孩子明明在懷裡熟睡超過半小時，但當妳一把他放床上，就會立刻驚醒，若這時對到眼，下場會更慘。

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她向《ETtoday新聞雲》記者提到，寶寶出生4個月，雖然是第一胎，前面也沒有經驗，不過應該就是這件事比較頭疼，其他都還好，而且孩子現在都是一覺到天亮了。

▲另一個常見的神秘現象就是，不論牛奶泡多少，最後都會剩下30CC。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

Vivi Chen也還原昨晚的情況，那時大概晚上11點多，想說也抱在懷裡哄睡蠻久了，所以她緩緩移動到床邊，結果放下去寶寶竟然秒醒，然後對到眼就笑了，「哄了大概20分鐘才繼續睡，最後又抱著半小時才敢放床上。」

這個狀況當過爸媽的都懂，而家長們也趁機吐甜蜜苦水，直呼「我懂（兩個兒子老爸路過）」、「我懂，背後有開關，一放就會歡」、「對到眼，笑到你心裡發寒，休想睡了，崩潰阿」、「我正在進行中......心好累」、「抱著睡很爽，一放立馬哭」、「我撐了1年才磨掉那根刺，不過起碼要2小時才熟睡，半小時應該只是淺眠，加油」。

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