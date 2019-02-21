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大嬸Costco門口攔人「我沒卡可跟你嗎」　他說走掉原因！網戰翻：正妹就可

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▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO認為，「我不管你是買一樣還兩樣甚至十樣，我們花錢辦卡的不是給你這樣用的。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

如果是您會怎麼做？一名男網友準備逛好市多（Costco），在門口被一名大嬸攔下，他聽完對方的來意後，不理她直接走掉。對此，網友有兩派看法，不少人說，如果是正妹的話可通融，讓原PO又留言回應，「我繳了會員費，為什麼要給沒繳的人享受裡面的優惠？」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原當下和大嬸的對話：

請繼續往下閱讀...

大嬸：我沒有卡可以跟你一起進去嗎？我只想買一兩瓶牛奶東西而已。
原PO：可是你沒卡一樣不能結帳啊！
大嬸：我會再找別人幫我結帳的。
原PO：你這樣做對辦卡的人不公平，我不要。
大嬸：我買的不多啊，只買一些些而已。
（原PO不理她走掉）

▼好市多是許多人採買的好去處，圖為「黑色星期五購物節」的排隊人潮。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

▲黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

原PO寫道，「我不管你是買一樣還兩樣甚至十樣，我們花錢辦卡的不是給你這樣用的，要買便宜牛奶不會去家樂福、大潤發之類的量販店嗎？要是每個都這樣，我們每年萬來萬去的不都是白癡嗎？」

對此，許多網友看法不一，「沒錯，對辦卡的不公平」、「我會說：跟呀。然後門口小姐要看我的卡時，我會跟她說：我不認識旁邊這位小姐」、「我是覺得無所謂啦」、「其實我個人遇到態度好覺得沒差就帶進去，我有能力我花錢辦卡無所謂，不管大嬸有沒有能力或貪小便宜跟我都沒關係，沒仇沒恨僅是給個方便而已」。

也有人說，「這是看個人收入而定，我要是賺的很多，這種順手的事就會量力；我要是收入很低，我就會覺得不公平，為什麼你自己不買會員？比較容易在這種小事上錙銖必較。如果我收入低卻有前者心態，表示我是福氣的人；要是我收入高卻有後者思維，代表我這輩子也就只能如此而已了。」

▼要有好市多的會員才能入內消費。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

還有許多人說要看對方是誰，「如果是正妹我是可以通融的」、「正妹可考慮」、「大嬸vs正妹，真的結果不同」、「叫一個正妹來，根本就不用進去了，直接結帳好送到門口」、「正妹我可以，還可以幫她把牛奶搬到後車廂」。

原PO後來補充說，「我只是覺得這種心態很不好，就算是正妹也一樣。萬一她在裡面出什麼亂子，你搞不好還得負責」；另外，「萬來萬去」是指每年的消費都超過萬元。

▼原PO表示，「我繳了會員費，為什麼要給沒繳的人享受裡面的優惠？」（圖／資料照）

▲▼好市多，Costco。（圖／資料照）

原PO之後又表示，「喜歡做好人不怕出事的，我沒意見，我單純不喜歡這種貪小便宜的心態。至於那些動不動就說什麼如果是正妹是帥哥的，我只能說，你們思想如此不代表所有人都跟你們一樣。」

原PO認為，「今天你有卡會帶家人朋友，是因為他們是認識的，也不會有什麼危險性，但不認識的天曉得會幹出什麼事？何況我繳了會員費，為什麼要給沒繳的人享受裡面的優惠？」他重申，「管好你們那些動不動就說如果正妹如果帥哥的嘴臉，你愛給他們跟是你的事，不代表我或者其他人也會如此。」

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關鍵字：Costco,好市多,爆怨公社

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