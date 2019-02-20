賓士車牌驚見「使」！台中哥一看嚇傻　網揭權貴真相：犯法也沒事

▲各位有在路上看過這種車子嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台中一名男網友開車行駛在快速道路時，發現前方一輛賓士S450車牌超級怪異，沒有英文符號，僅有3個數字，而且牌子最前方還有一個特殊的字「使」，讓他超級驚訝，趕緊上網詢問網友，才知道前方身分來頭可大的。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，賓士S450正行駛在快速道路上，後方車牌卻超級特別，牌子有三分之一是紅色，上面有個黑字「使」，另外三分之一則是黑色，上面則是寫著3個數字「423」，與一般常見3英文、4數字車牌相比，顯得更加特殊。

請繼續往下閱讀...

他也在貼文上詢問說，身為台中人的他沒有看過這種車牌，知道自己見識不夠多，決定來不恥下問一下，「第一次看到這種樣子的車牌，請問這是什麼車牌啊？」





▲一般汽車車牌是3英文＋4數字。示意圖，與本文無關。（圖／高雄監理所授權提供）

一發問立刻引來網友留言笑說，「移動式外國領域」、「這是免死金牌」、「吸台灣血的車」、「開這種車不用稅金，不怕被罰錢」、「有司法豁免權的車...」、「這種車還是遠離他比較好」、「撞到人可以肇事逃逸，也沒事的」、「外交車牌，違規也拿它沒輒的！」，各個透露這車身分超有來頭。

也有網友跳出來專業解釋，「這是邦交國才能掛的車牌」、「大使館移動神主牌」、「使 （紅色）邦交國大使，外（黃色）非邦交國大使」。不過，由於台灣邦交國僅剩17個，讓網友嘲諷說，「快沒邦交國了，別去撞他XD」、「剩沒幾個也被你遇到了」、「撞到就斷交了」。

外交部為了給駐台外交使節方便，都會特地發個特殊車牌，分別是「外」、「使」，也代表了身分不同，像是「外」字車牌，就是非邦交國；而「使」字車牌則是邦交國，在台灣享有民事跟刑事的豁免權。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！