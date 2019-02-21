當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘狂吞7.5瓶」泛淚　摸摸肚皮秒振作：為了兒子

▲這瓶糖水讓不少孕媽咪聞之色變。（圖／Ho Wei Ning授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

懷孕期潛藏妊娠糖尿病的危機，大部分孕媽咪也都要進行檢測，說到這孕婦們不禁面有難色。懷有23周身孕的何青蓉，今天到醫院篩檢，抽完血後，她必須在5分鐘內，吞下7.5瓶的糖水，儘管像暈車一樣超想吐，但她只能咬牙撐著，也不禁笑嘆，「當媽的才懂的痛苦！」

何青蓉在空腹8小時後，一早就到醫院報到，先是抽了兩管血，接著收到指令，要在5分鐘內喝完7.5瓶的糖水，她向記者表示，「千萬不能吐，吐的話要重喝，1小時後抽一管血，然後再等1小時，再抽一管血，整個過程中不能進食、喝水，當然因為很想吐，所以也沒有食慾，但非常想喝水。」

請繼續往下閱讀...

她提到，不一定每個孕婦都要測，但大部分是需要的，如果第一次測不過，就得從頭來過，再跑一次整個流程，「真的很痛苦...，很像暈車，可是又不能吐出來。看到別人說，好像還有其他方式可測，但醫生是叫我喝這個，我也是剛剛才知道，有些人是驗血的...。」

▲▼好老公很重要。（圖／Ho Wei Ning授權引用）

的確，這對許多孕媽咪來說，根本地獄體驗，不少人直說，「真的很難吞，還強迫自己不能吐，不能喝水才痛苦」、「全部倒成一杯，憋氣一口乾了」、「對我來說，是僅此於生產及內診的地獄吧」、「我當初是直接狂灌，旁邊還有個媽媽一樣要喝糖水，我們兩個莫名比拚誰喝得快」、「這個我也有喝過，超級噁心」；另外，長庚醫院護士建議，可以準備一顆檸檬，加在一起喝，會變得好喝非常多。

講到這她忍不住鼻酸，但摸了摸自己隆起的肚子，瞬間又有力量了，何青蓉說，「為了兒子再痛苦還是得吞！決定要當媽媽這條路後，就會為了孩子忍住、撐住。」

現在，因為寶寶壓到神經，她在行動上也不太方便，每天早上甚至得提早半小時起床，然後緩慢移動，而坐著要起身時也一樣，「不管穿襪子、剪指甲、洗澡脫衣、起床換衣，都必須靠我先生幫忙，感覺自己很像殘廢」，這一席話道盡孕媽咪的辛苦與無奈，但同時也透露了老公的疼愛，幸福滿滿。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」