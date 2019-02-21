影／餵小鹿吃紅蘿蔔！2歲娃奶音萌喊「說謝謝才可以吃～」...網全融化：太可愛

記者徐溱謐／採訪報導

身教和言教對孩子來說非常重要。一名媽媽日前帶著寶貝女兒到墾丁玩，剛好飯店設有小鹿園區，就買了2份紅蘿蔔讓孩子餵小鹿吃，正當她專心錄影捕捉女兒餵小鹿的可愛模樣時，突然聽到女兒蹦出一句，「你說謝謝才可以吃」，讓她在一旁聽了笑到不行，覺得女兒真的太可愛了。

▲2歲女娃拿著紅蘿蔔餵小鹿，竟然要小鹿說謝謝才給牠吃。（圖／曾歆授權提供，下同）

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這名媽媽將這部超可愛的影片分享到臉書「爆廢公社」社團中，穿著橘黃色衣服的2歲女娃站在圍欄前，手上捧著一大盆紅蘿蔔，抓起一根正要從圍欄的洞洞餵給小鹿吃，2隻小鹿也貪吃地把嘴巴伸到圍欄外面，想要趕快吃到紅蘿蔔。

沒想到女娃卻突然頓了一下說，「你說謝謝我才給你吃～你有沒有說謝謝～」小鹿似乎也很疑惑女娃在說什麼，無辜地搖頭晃腦，讓一旁的媽媽看了不禁笑了出來，直呼身教言教真的好重要，「她居然對小鹿開口說了我平常會對她說的話」。

媽媽接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，當天帶女兒入住墾丁的福華飯店，飯店裡有小型的小鹿園區，就買了2份紅蘿蔔讓女兒餵小鹿，本來只是想幫女兒記錄這難得的回憶，沒想到意外捕捉到女兒和小鹿超可愛的「對話」。

網友們看到她分享的影片都被融化了，直呼女娃的童言童語真的太萌了，「妹妹也太可愛了，小鹿說謝謝了沒」、「超可愛啦，聲音也好好聽」、「會不會未來妳老了，她也要妳說謝謝才餵妳吃飯」、「好可愛又有禮貌的小小孩」、「我心融化了！好可愛」、「太可愛了，想騙人生女兒啊」。

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