青苔妹鞋帶鬆了！ 檔車騎士「紅燈7秒煞氣一綁」帥炸　超暖畫面曝光

▲吳玟慧發現旁邊的女騎士鞋帶鬆了，騎車時可能會很危險。（圖／吳玟慧授權提供）



記者鄒鎮宇／採訪報導

暖炸！網友吳玟慧在心北市汐止等紅燈時，恰巧看見旁邊的女騎士鞋帶沒綁，提醒後發現對方無法自理，便出手相助，溫暖又帥氣的畫面PO網後瞬間引起網友熱烈討論，還有網友發現女騎士的車「青苔」很多，開玩笑說「那台車剛從龍宮城回陸地是嗎？」

影片中可以看到，吳玟慧騎著她的KTR檔車、行徑新北市汐止區新台五路等紅燈時，發現旁邊的女騎士左腳鞋帶鬆了便出聲提醒，見時間緊迫加上對方無法自己下車綁，便脫下手套、7秒內綁好一個漂亮的蝴蝶結。

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▲▼吳玟慧迅速幫對方綁好鞋帶，再穿好手套離開。（圖／吳玟慧授權提供）



事後，吳玟慧也將這段行車畫面PO網說，這只是單純的日行一善，「話說妳的車也太多青苔了吧XDD」，意外引起網友熱烈討論，該文也有2300多名網友按讚留言，519人分享。

網友看完紛紛留言，「紅綠燈長到可以綁鞋帶⋯⋯⋯ 不小心羨慕了」、「愛情的瞬間」、「這手速明顯受過專業訓練」、「像我這種就把我們鞋帶綁在一起了」、「狂了我的國 把妹把到路上來 真的合理嗎」、「我還會幫女生綁馬尾 怎麼都沒我的份」。

也有網友發現亮點說，「話說妹子的前斜板是都長青苔嗎？」、「青苔是怎樣啦XD」、「這青苔....是剛從台灣海峽騎上岸是吧」、「」、「住汐止..陽光少，車子自然多青苔....XD」、「那台車剛從龍宮城回陸地是嗎」。