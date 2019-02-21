出生2週新生兒整脊　「頭下腳上」倒吊大哭

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名脊骨神經醫學治療師阿諾（Andrew Arnold）日前幫一名男嬰整脊，受到當地政府單位的調查，並下令調查期間禁止治療12歲以下的兒童。該名男嬰才出生兩周，治療過程中被抓起雙腳，頭下腳上倒吊，過程中父母疑似也在現場聽著醫師阿諾的說明。

綜合外媒報導，從影片可以看到，該名僅兩周大的嬰兒被阿諾抓著雙腳，緩緩地抬起，呈現頭下腳上倒吊的狀態。隨後阿諾拿起某種器材，接觸嬰兒的背部及耳後，過程中可以停到嬰兒的哭聲。整段影片中，治療師阿諾變動作邊說明，而男嬰的父母似乎也在現場。

▲兩週大的嬰兒被抓起腳倒吊，同時被器具觸及身體大哭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



維多利亞省衛生部長米卡科絲（Jenny Mikakos）表示，已聯絡澳洲保健從業人員管理局和脊骨神經醫學委員會對此進行調查，並於下星期討論該如何處理。阿諾在21日與澳洲脊骨療法委員會簽訂承諾寫道，「我不會再對12歲以下嬰兒及兒童進行任何脊椎按摩治療」。

報導指出，澳洲政府並未特別規定，禁止脊骨神經醫學治療師治療嬰兒，醫學界也保有正反意見。對此，澳洲皇家全科醫學院院長奈斯伯倫（Harry Nespolon）要求政府禁止這種做法，「政府必須仔細思考這個問題，並評估這種治療對嬰兒是否真的有幫助」。