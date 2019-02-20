Toyota硬插大門！害全公司「苦等2hr」不能下班　車主一現身…臉秒被打腫

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「我們全部的人都不能下班！」新北中和一名男網友19日在下班時間一到後，趕緊衝往公司停車場準備開車回家，結果才一剛開出來，就發現出入口被一輛陌生Toyota堵住，害得整公司的人都無法下班，雖然車主有附上電話，但打了1個多小時都沒有人接，在「被迫加班」2小時後，違停車主終於現身解釋，但下一秒直接破功打臉，整個臉超腫。

▲擋好擋滿沒有在客氣。（圖／翻攝自爆料公社）

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從該名男網友PO在臉書「爆料公社」照片可見，一輛Toyota豐田汽車正瀟灑停在斜坡道上，而且還是在公司的出入口，唯一的道路被他「完美封殺」，擋住前方正準被下班回家的車輛，超有個性，就是不想讓別人下班。

他在貼文上憤怒寫道，這車子已經停在這裡1個多小時了，但車主一直沒有現身，「大爺的你停在車輛出入口，你是故意的嗎？這是私人土地警察也不能拖吊，我找你已經一個多小時，你可以出來移車嗎？我們全部的人都不能下班，你嘛幫幫忙，行行好，救救我。」

▲公司裡的車子全不能開回家，只能傻傻苦等。（圖／翻攝自爆料公社）



雖然Toyota車主有在擋風玻璃留下電話，但他苦打電話1個多小時都沒有人接，好不容易接通了，卻聽到車主說「車子不是我開的，是我哥」，接著便掛掉電話，他氣得再打回去，結果已經關機了，讓他火大到不行，只能和同事被迫繼續待在公司裡加班。

由於公司是私人土地，不能請警察來開單，再加上公司位於巷子內，就算請人來拖吊，他也不知道能拖去哪放，只能傻傻站在等車主「大發慈悲」回來並開走。他無奈說，拖吊要自費，他是出得起，或是可以開收據求償，但公司地處無尾巷，還真的不曉得要移到哪。

▲車主有解釋「電瓶沒電」，但下秒就發動走了。（圖／翻攝自爆料公社）

他與同事等了2個小時，終於看見車主現身，但一聽到對方理由，讓他瞬間爆氣。他透露，車主一回來就說「電瓶沒電的關係才停在這」，結果一坐進車裡鑰匙啟動，就這樣發動開走了，解釋超打臉很傻眼；他還自嘲地說，「不知道是不是最近得罪人，我們有在反省。」

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