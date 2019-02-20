喜宴雞湯上桌轉一圈！大嬸說了一句話　同桌女：她讓整桌瞬間尷尬

▲當時一名正在舀湯的太太聽到大嬸說的話，立刻把手收回來。（圖／示意照／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

通常去吃喜酒，若沒吃完的料理會有人打包。一名大嬸吃喜宴時說了一句話，讓同桌其他人全傻眼。其中一名女賓客無奈說，「她造成整桌瞬間尷尬」。其他人也分享遇到更誇張的「打包客」，「遇到這種人就是要臉皮給他厚回去」。

「吃個喜宴，同桌碰到讓人發火的大嬸」，這名女賓客19日在「爆怨公社」臉書社團還原當時的情況，她說，當時上一道雞湯，大家舀著湯在品嚐，一輪下來湯裡雞肉沒幾個人動手，於是暫時移到旁邊點，讓其他菜持續上來。

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「大嬸隔壁的太太把雞湯轉到面前正要再次舀湯時」，原PO表示，大嬸開口問「這雞湯還有人要吃嗎？沒有要吃的話，我要打包回家餵狗。」她指出，頓時整桌傻眼，至於要舀湯的太太面顯尷尬，手收回來沒再舀湯。

▼通常喜酒吃到最後還有剩下，都會有人打包帶回家。（圖／示意照／記者黃士原攝）

原PO認為，「妳要打包回去幹嘛是妳的自由是妳的事，可是還在桌面上，還有人正在舀那雞湯。靠北，那麼大聲說出『沒有人要吃，我要打包回家餵狗』。」她後來也補充說，吃辦桌真的撐到了，且雞湯有點油所以大家不太動，「她要打包沒問題啊。只是後面那句多了。」

有人則分享自己遇到的情況，「曾經遇過佛跳牆一上桌，一位太太馬上倒到塑膠袋裡，邊倒邊說：『你們沒有要吃，我打包好了…』。同桌的，大家修養很好，沒吭聲。」

也有人說出自己的反制之道，「遇到這種人就是要臉皮給他厚回去！有次帶小兒子去餐廳吃喜酒，好幾道菜都是分好10人份的量，吃了幾道菜有點飽了，我跟小兒子就暫時休息一下沒繼續吃。出甜點時，同桌大嬸竟沒問我跟小兒子有沒有要吃，就要把我們母子的那份甜點包走，我馬上跟大嬸說『請放著，那甜點我跟小孩要吃』！」

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