客人用完餐「杯碗盤陣法」暖炸！老闆娘淚：第一次遇到　同行秒懂：職業病

▲不管碗盤、杯子，還是餐具，都整整齊齊分類擺好。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

做餐飲業難免碰上奧客，但仍有許多溫暖又貼心的人。一名熱炒店老闆娘日前看客人離開，準備上前收拾清理時，赫然發現對方將碗盤、餐具全整齊堆疊，瞬間覺得好窩心。大票網友看完，紛紛自豪地說，自己也會這樣做，還有不少同行笑虧，「這是職業病發作！」

女網友在「爆廢公社二館」發文提到，「第一次遇到這麼貼心的客人，還會幫忙把碗盤收好。」只見所有東西都集中在圓桌中間，碗盤分別堆疊，大大小小的餐具也整齊放在盤子上，玻璃杯則分類成一區，總之全然不見用餐完的杯盤狼藉。

請繼續往下閱讀...

這一幕讓網友們非常有感，紛紛笑回「我們全家都是這種客人，好像強迫症一樣，每次收完都會戲謔對方:欸，端進去廚房洗了啊」、「我跟我老公也會，這樣服務人員方便馬上收了就離開，桌面也乾淨，吃飯心情就愉快」、「我不只會收好碗盤，有時候看到要關門了，還會把盤子端去給店家，我這樣算好客人嗎」、「我也會耶~然後同事都笑我有強迫症」。

▲這個蛤蜊陣也太猛XDD。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另外，po文也釣出一票同行，直說「我以前做過餐飲業，每次吃完也都是把碗盤收整齊才甘願離開」、「我也這樣啊，以前打工練就的技能之一，不收這一餐，就等同於還沒結束」、「一定是餐飲業職業病哈哈哈」、「以前待餐飲業，看到客人這樣疊整齊都會心一笑，心暖暖的」、「我身為餐飲服務業的同行，我出去吃飯也一定疊好好」、「自己做餐飲的去外面吃飯也會，服務員辛苦了」。

不過，有人則認為，幫忙收拾很好，但要在沒有湯汁或剩菜的情況，「因為湯湯水水都沒分開，然後全疊在一起，反而會更難收，一種陷阱卡的概念。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」