駕訓班勸：妳考手排會後悔！24歲霸氣媽「林北女漢子」　拿駕照見亮點嚇到

▲許多網友發現原PO的駕照上有亮點。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

妳有駕照嗎？如果有那是手排還是自排呢？一名24歲人妻最近考到駕照，她說，考之前老是被問女人為什麼要考手排，「女人是不能考手排嗎？O，林北就是女漢子怎樣？」她拿到駕照時，看到上面的數字卻嚇了一跳，且年底還前還要考大貨車駕照。不少人則說，考到手排後都忘光光。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團分享自己考照的過程，引發熱烈討論。有網友說「手排？這沒什麼呀！為什麼會有人那麼好奇？原PO回「我也不知道啊，身邊知道我考手排的，每個都這樣問我。連駕訓班的行政小姐也都勸我幹嘛不考自排，還說我會後悔…傻眼欸。」

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有人回憶，當年考手排是因為手排報名費5000元、自排1萬2000元，「窮學生當然考手排」；原PO回「現在手自排的價格都一樣了」。一名女網友則說，「我考大貨車也很多人問！女生開手排車很帥欸」；原PO回「我今年年底前也要去考大貨車耶！原來是同好！」

▲▼原PO說，「女人是不能考手排嗎？O，林北就是女漢子怎樣？」（圖／翻攝Pixabay免費圖庫／達志示意圖）

也有人指出，「開手排很好玩，改開自排都覺得左腳閒閒」；原PO回「說真的，我會想念離合器的。」還有人說「24歲考好晚啊」；原PO回「沒辦法，因為年紀輕輕早婚…前幾年都被小孩還有工作綁住時間了。」

一名網友看到原PO的駕照則說，「有效日怎麼那麼長，有效日期到滿75歲那天」；原PO回「我看到時也嚇到了」。根據原PO貼出的照片，駕照有效期限到158年，也就是說這張駕照可用50年。

其他人留言，「我也是手排駕照，女生拿手排駕照不行嗎？我都準備考職業小型車駕照了」、「恭喜，可以買輛手排86」、「我也是一次過，沒開都忘光了！現在都開自排」、「手排+1，但也忘光光了」。