影／3000小黃「路過」政院！癱瘓北車交通　怒槓不解決Uber下一次就找總統

記者賴文萱／台北報導

計程車業者下午自行發起上街抗爭，3000小黃「路過」行政院周邊，怒控政府縱容Uber與租賃車合作，遊走灰色地帶，違規承攬計程車業務，影響駕駛生計。計程車業者要求政府快提出解決爭議方案，還計程車一個公平競爭的空間，若行政院長蘇貞昌不幫忙，下一步就會直接到總統府找總統。

▲▼計程車司機繞行行政院，癱瘓北車周邊交通。（圖／記者林敬旻攝）

面對計程車與Uber爭議，交通部去年10月有提出要修改運管規則，但到現在遲遲還沒有動作，部分計程車團體、司機按耐不住不滿情緒，31日下午3點自發性上街表達訴求，「路過」行政院周邊表達不滿。中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，這個政府一直失信於計程車駕駛，從Uber進軍台灣開始，到現在任期都快結束了，都還沒辦法解決Uber違法搶生意的狀況。

鄭力嘉說，要求政府趕快落實分業管理，只要一天沒達到訴求，就是隨時來這邊罷工，今天包圍行政院，就是希望蘇院長能出面幫忙，但如果再沒有回應，下一步行動會更升級，直接到總統府找總統。另外，針對交通部擬提出補助油資等關懷方案，他怒批，計程車司機不是乞丐，不需要給他們錢，只要還給計程車一個公平競爭的空間就好。

計程車駕駛黃魏炎說，Uber真的搶了很多計程車的生意，就算他已經加入知名車隊，一個月的收入還是影響很多，原本一個月可以賺2、3萬，現在差了快1萬。他說，業者們不能被政府繼續一直騙下去，所以他們自發性上街繞行，希望政府重視他們心聲。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義說，自從Uber來台後，計程車的派遣就掉了2、3成，生意真的差很多。

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