　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1.2億乳酪起司燒燬！乳製品大廠提告「二房東」贏了...判賠8千萬

記者許權毅／台中報導

台中市一間倉儲日前發生火警，導致冷凍庫損毀，藏放乳酪、起司的乳製品廠商華冠，因而受有1.2億元損失。華冠向「二房東」欣康物流公司求償8470萬元獲准，但得扣除華冠積欠的434萬租金，合計8035萬餘元。

華冠乳品公司主張，跟欣康物流公司簽訂1年租約，欣康公司則是跟美福倉儲公司承租建物。2023年9月11日23時許建物發生火災，經火調鑑定，認定是建物4樓冷凍庫烤漆金屬庫鈑天花板附近為起火處，起火原因是「無法排除電器因素」，造成價值1億2043萬276元貨物被燒毀。

華冠公司認為，欣康公司是建物使用人，本應注意用電安全，但未盡設備維護義務，導致火災發生；美福公司為建物所有人，引起火災的電源線設置在7米高，並非可隨時拔插，且鑑定指出，電源線因位在庫鈑間，因為矽利康脫膠產生縫隙，造成電線劣化，美福有缺失。

華冠公司說，扣除保險公司理賠的3572萬餘元，實際貨物損失為8470萬餘元，加上還得臨時調貨，多支出價差約110萬，實際損失為8580萬8627元，依此向2公司提告求償。

▲排煙車,消防。（圖／記者許權毅翻攝）

▲華冠公司藏放在該倉庫、價值1.2億乳製品全毀。（圖／記者許權毅翻攝）

欣康公司則認為，鑑定報告僅稱「無法排除」電氣因素，不足以證明欣康有過失，跟「原因不明」不相上下。且華冠公司也無法舉證，是何項電器設備有何原因致災，鑑定指出「熱熔痕」通常與用電與否無關，無法斷定起火原因是電器因素導致。另反訴欣康公司積欠434萬租金。

美福公司則說，該建物廠齡僅3年2月，設備檢修均合格，並且有定期保養，美福公司並無設備維護過失，同樣強調，火災鑑定結果的「熱熔痕」與用電與否無直接關係。

▲法院認為，欣康公司無法返還貨物，判賠8千萬。（圖／記者許權毅翻攝）

中院認為，欣康公司與華冠公司之合約內，記載之「火災」免責條款，僅限於「人力不可抗拒」的火災情況，本件電氣因素致災，並非不可抗拒。又依據台中市消防局調查鑑定報告，是4樓冷凍庫地面附近LED照明燈短路熔斷燒損電線，導致天花板附近引燃火災。

經法院綜合卷證判斷，美福公司無缺失，不須賠償。但華冠公司向欣康公司簽訂倉儲租約，由欣康提供貨物保管、堆藏服務，是倉庫契約，因欣康公司無法返還保管貨物，可用民法614條倉庫業務準用寄託、債務不履行給付不能，賠償8470萬餘元，另外請求110萬元款項無理由。

總計8470萬餘元損害債權，扣除華冠公司積欠欣康公司434萬餘元，合計判欣康公司應賠償華冠公司8035萬8752元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機出動救援

4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機出動救援

雪山西稜1支5人登山隊27日在博可爾草原發生失溫，其中1人不幸死亡，其餘4人原地待援，空勤總隊今（29日）上午9時出動黑鷹直升機將4人順利救出，降落清泉崗機場後由救護車送醫治療。至於死者遺體將等待後續天氣晴朗，再另行運送下山。

文心崇德老牌加油站月底收攤　傳「赤鬼」月捧200萬搶租

文心崇德老牌加油站月底收攤　傳「赤鬼」月捧200萬搶租

新店女公車嗆情侶「第一個殺你」！2女換車再戰

新店女公車嗆情侶「第一個殺你」！2女換車再戰

彰化23歲男載情侶出門…衝對向「對撞小貨車」！

彰化23歲男載情侶出門…衝對向「對撞小貨車」！

公車站淪砲房！台中年輕男張腿「短髮女埋頭晃動」

公車站淪砲房！台中年輕男張腿「短髮女埋頭晃動」

關鍵字：

台中乳製品大廠公司華冠欣華美福乳酪起司影音

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面