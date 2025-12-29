1.2億乳酪起司燒燬！乳製品大廠提告「二房東」贏了...判賠8千萬

記者許權毅／台中報導

台中市一間倉儲日前發生火警，導致冷凍庫損毀，藏放乳酪、起司的乳製品廠商華冠，因而受有1.2億元損失。華冠向「二房東」欣康物流公司求償8470萬元獲准，但得扣除華冠積欠的434萬租金，合計8035萬餘元。

華冠乳品公司主張，跟欣康物流公司簽訂1年租約，欣康公司則是跟美福倉儲公司承租建物。2023年9月11日23時許建物發生火災，經火調鑑定，認定是建物4樓冷凍庫烤漆金屬庫鈑天花板附近為起火處，起火原因是「無法排除電器因素」，造成價值1億2043萬276元貨物被燒毀。

華冠公司認為，欣康公司是建物使用人，本應注意用電安全，但未盡設備維護義務，導致火災發生；美福公司為建物所有人，引起火災的電源線設置在7米高，並非可隨時拔插，且鑑定指出，電源線因位在庫鈑間，因為矽利康脫膠產生縫隙，造成電線劣化，美福有缺失。

華冠公司說，扣除保險公司理賠的3572萬餘元，實際貨物損失為8470萬餘元，加上還得臨時調貨，多支出價差約110萬，實際損失為8580萬8627元，依此向2公司提告求償。

▲華冠公司藏放在該倉庫、價值1.2億乳製品全毀。（圖／記者許權毅翻攝）



欣康公司則認為，鑑定報告僅稱「無法排除」電氣因素，不足以證明欣康有過失，跟「原因不明」不相上下。且華冠公司也無法舉證，是何項電器設備有何原因致災，鑑定指出「熱熔痕」通常與用電與否無關，無法斷定起火原因是電器因素導致。另反訴欣康公司積欠434萬租金。

美福公司則說，該建物廠齡僅3年2月，設備檢修均合格，並且有定期保養，美福公司並無設備維護過失，同樣強調，火災鑑定結果的「熱熔痕」與用電與否無直接關係。

▲法院認為，欣康公司無法返還貨物，判賠8千萬。（圖／記者許權毅翻攝）



中院認為，欣康公司與華冠公司之合約內，記載之「火災」免責條款，僅限於「人力不可抗拒」的火災情況，本件電氣因素致災，並非不可抗拒。又依據台中市消防局調查鑑定報告，是4樓冷凍庫地面附近LED照明燈短路熔斷燒損電線，導致天花板附近引燃火災。

經法院綜合卷證判斷，美福公司無缺失，不須賠償。但華冠公司向欣康公司簽訂倉儲租約，由欣康提供貨物保管、堆藏服務，是倉庫契約，因欣康公司無法返還保管貨物，可用民法614條倉庫業務準用寄託、債務不履行給付不能，賠償8470萬餘元，另外請求110萬元款項無理由。

總計8470萬餘元損害債權，扣除華冠公司積欠欣康公司434萬餘元，合計判欣康公司應賠償華冠公司8035萬8752元，可上訴。