大學碩博班招生「54系所沒人讀」　頂大占17個、中央大學8個最多

▲全台大專院校碩博班共54個系所註冊率掛零，台大也有1個博士班0人註冊。（資料圖／記者許敏溶攝）

記者林育綾／台北報導

教育部今（29）日公布「114學年度各大專校院新生註冊率」，全台公私立大專校院中，日間與在職碩士班、博士班合計共有54個系所（組）新生註冊率掛零，其中「頂尖大學」占17個，國立中央大學8個最多；台大也有1個博士班出現0人註冊，顯示高階學位招生壓力仍未緩解。

教育部今在「大專校院校務資訊公開平台」公布114學年度各校註冊率資料，今年日間與在職碩博班合計，掛零系所數達54個，其中「頂尖大學」就占17個，包括台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、政治大學、中央大學等校皆在列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以頂尖大學觀察，今年國立中央大學碩博班註冊率掛零數量最多，共有8個博士班無人註冊，分別為：產業經濟研究所博士班、應用地質研究所博士班、天文研究所博士班、化學工程與材料工程學系工學博士班、能源工程研究所博士班、電機工程學系產業博士班、通訊工程學系博士班，以及機械工程學系工學博士班。

其餘頂尖大學方面，國立台灣大學今年有1個博士班新生註冊率掛零，為物理治療學系博士班，較去年2個博士班掛零已有所減少；國立清華大學量子科技暨尖端材料博士學位學程，跟去年一樣無人註冊。

國立成功大學今年共有2個博士班新生註冊率為0，分別是國際企業研究所博士班、統計學博士班；國立陽明交通大學則有3個碩博班無人註冊，分別為亞際文化研究國際碩士學位學程、臨床醫學研究所在職碩士班、轉譯醫學博士學位學程。國立政治大學亦有2個系所掛零，分別為斯拉夫語文學系碩士班、社會學系博士班。

教育部「大專校院校務資訊公開平台」提供學生、教職、研究、校務及財務等5大類公開資訊，其中「學生類」涵蓋在籍學生數、畢業生數、境外生數與註冊率等項目，供社會大眾了解各校招生與就學情形。

114學年度碩博班註冊率掛零名單

■ 頂尖大學合計：17個

國立中央大學（8個，博士班）

• 產業經濟研究所博士班

• 應用地質研究所博士班

• 天文研究所博士班

• 化學工程與材料工程學系工學博士班

• 能源工程研究所博士班

• 電機工程學系產業博士班

• 通訊工程學系博士班

• 機械工程學系工學博士班

國立台灣大學（1個）

• 物理治療學系博士班

國立清華大學（1個）

• 量子科技暨尖端材料博士學位學程

國立成功大學（2個）

• 國際企業研究所博士班

• 統計學博士班

國立陽明交通大學（3個）

• 亞際文化研究國際碩士學位學程

• 臨床醫學研究所在職碩士班

• 轉譯醫學博士學位學程

國立政治大學（2個）

• 斯拉夫語文學系碩士班

• 社會學系博士班