獨／「當街踹打陳沂」兇嫌落跑被通緝　開車接應共犯判9月

▲陳沂開記者會哭訴當街遭陌生男子踹打襲擊，和母親相擁而泣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂去年（2024年）2月大白天在北市住處附近，遭男子黃國翔當街踹打襲擊，導致耳朵撕裂濺血、驚嚇萬分，黃男疑受人指使，但他到案瞎扯酒後誤認陳沂是無緣的「網婆」、失控動手，仍被查出搭同夥周暐承的車預謀犯案過程，黃男交保5萬元失聯被通緝，周男被起訴傷害罪嫌，台北地院今（29日）判周9月徒刑，可上訴。

今雙方本人都沒到庭聆判，陳沂受訪回應判決指出，希望司法能實現公平正義，讓被害人免於恐懼，「我只能相信司法，受害者無能為力」。

陳沂：希望司法實現公平正義

起訴指出，黃國翔與周暐承於2024年2月5日凌晨3點多，到陳沂住處外查看現場環境後離開，當天上午9點半左右，2人再度到現場附近便利商店埋伏，期間黃男步行確認陳沂住處門牌，並與周男一起開車在附近繞圈徘徊。

當天下午4點左右，陳沂剛走出住處，身穿黑衣的黃國翔立刻跟上貼近，假裝詢問能否合照，陳沂雖察覺可疑並試圖閃避，黃國翔仍一路尾隨到長安東路中崙消防隊前，突持iPhone手機朝陳沂頭部攻擊，接著手腳並用，對陳沂又踹又打。

▲陳沂企圖閃躲陌生男子尾隨，仍遭對方踹打襲擊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

路人見狀報警，轄區松山警分局警員迅速到場，以現行犯身分逮捕黃國翔，黃男瞎扯事發前喝了酒，在路上巧遇陳沂，想起先前認識的女網友，已發展到互稱「網公網婆」階段卻無疾而終，他誤認陳沂是那位無緣的「網婆」，因而失控動手。

檢警調閱監視器回溯查出黃、周2人埋伏行兇經過，拆穿黃男狡辯，懷疑幕後仍有藏鏡人在逃。黃男交保5萬元就人間蒸發不出庭，檢方對黃男發布通緝，先起訴開車接應的周男涉犯傷害罪嫌。

陳沂遭打傷頭部兩側、雙耳撕裂傷，驚嚇萬分，事後開記者會控訴遭有心人士攻擊，情緒崩潰、聲淚俱下，和母親相擁痛哭，卻遭網友酸她「嘴秋活該」等語，引發正反看法熱議，她當時PO文回應「那些檢討被害者的人，本來就是惡人。我們沒有辦法阻止這社會一切的邪惡，但至少能做到守住自己心中最純粹的那塊公平正義！」