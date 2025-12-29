鄭麗文跳過協調直接徵召李四川？　國民黨滅火：會依照程序走

▲鄭麗文上午表示，新北市國民黨內不會初選，明年將徵召李四川。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年地方選舉將至，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌角逐新北市長態度明顯，國民黨主席鄭麗文今（29日）則說，國民黨會先產生自己的人選，但考慮台北市副市長李四川還有任務在身，因此明年才會徵召。另一名藍營人選新北市副市長劉和然表示，自己最重視的是尊重機制，相信黨會依照公開透明的程序做出決定。國民黨組發會主委李哲華緩頰說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

鄭麗文稍早表示，新北市長國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

劉和然則說，身為國民黨黨員，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

據悉，國民黨中央至今仍未與劉和然進行任何協調與溝通，初選時程也沒有討論，幕僚一早看見鄭麗文相關發言也很吃驚，「難道2026提名全是黨主席意志，她一人說了算嗎？」至於鄭麗文表態「徵召李四川」，李哲華為此緩頰，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。國民黨發言人牛煦庭也說，一切還是按程序為之，協調成功之後，就是徵召，鄭麗文主席的意思是對新北的協調工作有一定把握。