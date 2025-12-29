12星座跨年運勢　本週「高心理耗能」不宜衝動

▲本週各星座不宜衝動辭職，以拖待變是最佳選擇。（示意圖／記者曾筠淇攝）
辰宇力 ☆ 2025.12.28～2026.1.4星象預測與12星座運勢
內行星幾乎全數集中在摩羯座，象徵制度、責任、成果、績效、長期規劃等議題受到關注，但同時外行星的相位也讓情緒與結構之間形成低張力但長時間的拉扯。本週低速推進，但同時有高心理耗能，情緒被現實壓抑，責任與義務被高高舉起。適合檢視長期計畫，調整制度、流程、角色分工，許多組織也在這段期間有調整與改造的新動作。不宜衝動辭職，逐步校正、以拖待變可能是較佳的選項。
展望未來7日，#射手理想實現。#金牛務實調整。#摩羯掌控力提升。#天蠍低調觀察。#雙子小心發言。#白羊宜耐心謹慎。#獅子注意壓力管理。#水瓶逐步轉型。#天秤面對現實。#處女謹小慎微。#雙魚小心情緒風暴。#巨蟹不安全感揚升。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
白羊座 Aries（3/21～4/20）
保守謹慎，需耐心面對制度現實，別急著突破。本週開運色：綠、黃
12/28（SUN）：陰 Cloudy
12/29（MON）：暴雨 Rainy
12/30（TUE）：晴 Sunny
12/31（WED）：晴 Sunny
1/1（THU）：晴 Sunny
1/2（FRI）：晴 Sunny
1/3（SAT）：暴雨 Rainy
1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
金牛座 Taurus（4/21～5/20）
檢驗既有模式，務實調整比堅持更重要。 本週開運色：暗紅、褐紅
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/29（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/30（TUE）：陰 Cloudy
12/31（WED）：陰 Cloudy
1/1（THU）：晴 Sunny
1/2（FRI）：晴 Sunny
1/3（SAT）：晴 Sunny
1/4（SUN）：晴 Sunny
雙子座 Gemini（5/21～6/21）
資訊繁雜，注意發言，小心誤判。本週開運色：天藍、紫
12/28（SUN）：晴 Sunny
12/29（MON）：晴 Sunny
12/30（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/31（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/1（THU）：陰 Cloudy
1/2（FRI）：陰 Cloudy
1/3（SAT）：晴 Sunny
1/4（SUN）：晴 Sunny
巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
情緒回溯期，安全感議題需時間消化。本週開運色：銀白、藍紫
12/28（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/29（MON）：暴雨 Rainy
12/30（TUE）：晴 Sunny
12/31（WED）：晴 Sunny
1/1（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/2（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/3（SAT）：暴雨 Rainy
1/4（SUN）：陰 Cloudy
獅子座 Leo（7/23～8/22）
責任感上升，小心過度的壓力。本週開運色：暖黃、橙紅
12/28（SUN）：晴 Sunny
12/29（MON）：晴 Sunny
12/30（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/31（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/1（THU）：晴 Sunny
1/2（FRI）：晴 Sunny
1/3（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
處女座 Virgo（8/23～9/22）
適合修正流程，小調整勝過大變動。本週開運色：藍、藍綠
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/29（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/30（TUE）：晴 Sunny
12/31（WED）：晴 Sunny
1/1（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/2（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/3（SAT）：晴 Sunny
1/4（SUN）：晴 Sunny
天秤座 Libra（9/23～10/23）
關係現實面浮現，重新制定規則。本週開運色：紅紫、黃
12/28（SUN）：陰 Cloudy
12/29（MON）：暴雨 Rainy
12/30（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/31（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/1（THU）：晴 Sunny
1/2（FRI）：晴 Sunny
1/3（SAT）：暴雨 Rainy
1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
心理負荷偏高，保持低調觀察。本週開運色：粉玫瑰、藍
12/28（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/29（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/30（TUE）：陰 Cloudy
12/31（WED）：陰 Cloudy
1/1（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/2（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/3（SAT）：晴 Sunny
1/4（SUN）：晴 Sunny
射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
理想落地，財務與承諾要務實。本週開運色：黃、藍
12/28（SUN）：晴 Sunny
12/29（MON）：晴 Sunny
12/30（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/31（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/1（THU）：陰 Cloudy
1/2（FRI）：陰 Cloudy
1/3（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
主場優勢，責任加重卻也有更多掌控。本週開運色：褐、墨綠
12/28（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/29（MON）：暴雨 Rainy
12/30（TUE）：晴 Sunny
12/31（WED）：晴 Sunny
1/1（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/2（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/3（SAT）：暴雨 Rainy
1/4（SUN）：陰 Cloudy
水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
長期方向轉型中，不急不徐。本週開運色：紫、淺海綠
12/28（SUN）：晴 Sunny
12/29（MON）：晴 Sunny
12/30（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/31（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/1（THU）：晴 Sunny
1/2（FRI）：晴 Sunny
1/3（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
感受力強烈，務必留意情緒界線。本週開運色：藍、藍綠
12/28（SUN）：晴 Sunny
12/29（MON）：晴 Sunny
12/30（TUE）：晴 Sunny
12/31（WED）：晴 Sunny
1/1（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/2（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/3（SAT）：晴 Sunny
1/4（SUN）：晴 Sunny
