陳珮甄怨「律師說忙不回我」　巴毛律師反揭惡行：為什麼要說謊

▲陳珮甄指控遭作家H不當性對待。（圖／翻攝自Facebook／作家H）



記者張靖榕／綜合報導

KOL陳珮甄與舊愛作家H之間的官司尚未落幕，近日卻再度延燒出「案外案」。陳珮甄今天在臉書回覆網友提問時提及，自己在訴訟期間曾多次聯繫原本的律師卻未獲即時回應，形容當時「必須自己內心很忐忑地掙扎著面對」，相關說法隨即引發原律師巴毛律師的強烈反彈，直接留言回擊「為什麼要說這種謊？」

陳珮甄暗指收錢不辦事 巴毛律師駁斥反質疑「你直接放我們鳥」



陳珮甄原本委任的律師為網紅律師「巴毛律師」陳宇安。陳宇安隨後在貼文下方公開回應，表示已完整檢視與陳珮甄的群組及私人對話紀錄，確認並無對方所稱「以忙碌為由未回覆」的情況。她指出，即便陳珮甄曾詢問不在原委任範圍內的其他案件，她仍有即時回覆並關心進度，反而是近期雙方約定到事務所面談，陳珮甄卻未到場，「從來沒有你說的什麼我們跟你說在忙就沒有回覆，反而是前幾日約好了要來事務所面談結果你直接忘記放我們鳥。」

陳宇安進一步直言，對方的說法形同指控「收錢不辦事」，「為什麼要說這種謊？」她強調，自己在整個委任過程中已盡職完成應做事項，並無任何對不起當事人的地方，也質疑陳珮甄將個人其他遭遇，與事務所承辦案件混為一談的動機，「你被欺負得很慘到底跟我們事務所承辦的案件有什麼關係跟我本人有什麼關係？」、「沒有委任一個案件要包人生的，到底這樣到處亂說謊說你委任中的律師壞話對你有什麼好處？」

相關回應曝光後，有網友認為律師不宜公開批評當事人。陳宇安回覆表示，「所以我活該倒楣讓陳珮甄說謊抹黑嗎？」她說自己並未揭露任何委任案件內容，卻要被當事人反過來毀謗抹黑，「被他這樣亂講我告他都來不及了我還保護他，我先保護我自己。」