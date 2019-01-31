林佳龍怒了！轟台鐵發背心是表面功夫　「立刻停止勉強同仁的活動」

▲不滿台鐵發安全背心，林佳龍再轟，要求台鐵局長張政源停止勉強員工的活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵為宣示改革決心，發放7000件「我愛台鐵，安全第一」背心給員工，引發爭議。交通部長林佳龍再度表態重申，「有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事」，更直指如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。

林佳龍下午在臉書發文，「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。



林佳龍說，身為百年老店的台鐵，長年來在疏運旅客及貨物的同時，也背負許多國家的經濟發展及軍事移防等任務；近年結構性的問題頻生，從人事、設備、系統、財務，到視覺設計美學、以及基層員工的薪資和勞動條件，都迫切需要改革。

▲台鐵日前發放「我愛台鐵，安全第一」背心給員工，但後續引發爭議。（圖／記者湯興漢攝）

面對社會的期待，在政府的努力下，已經準備從行政院的高度，藉由台鐵改革推動小組展開革新。但台鐵可能心急，想要先從激勵同仁做起，於是製作了背心，還要同仁呼口號、錄影片。



對於台鐵認為製作背心的用意是讓旅客便於辨識，林佳龍表示，有人覺得設計上可以更有質感一點，這應該虛心接受各界指教，此外，台鐵也不該集合排隊給長官看，呼口號和拍影片。如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。

▲林佳龍要求台鐵局長張政源，立刻停止這種勉強同仁的活動。（圖／記者湯興漢攝）



林佳龍說，他已經請台鐵局張局長，立刻停止這種勉強同仁的活動。另一方面，對於列車檢修的備料、以及同仁的安全、健康、薪資、加班費與宿舍環境，也都應加速改善，這都是比穿背心和呼口號更應該優先做的事。



林佳龍表示，他想告訴每一位台鐵的同仁，各位的工作很辛苦，實在不必再讓呼口號和拍影片這種事增加工作負擔。「您們在工作崗位上勤奮執勤、熱忱服務的時刻，就已經讓國人看見各位最美麗、最帥氣的臉龐和身影。」