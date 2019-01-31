春節9天假國道懶人包！初二南下、初四北上最塞　好走時段出爐

▲春節連假期間，初二南下、初四北上最塞。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年春節9天連假將到來，高公局透過ETC大數據分析歷年春節民眾用路特性，其中，除夕至初二均以南下車流為主，並以初二交通量最大，初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大。高公局提出國道好走的時段，民眾可提前規劃返鄉出遊，避免塞在路上。

▲高公局建議，易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（圖／記者季相儒攝）

避開國道塞車且較為好走的時段：

(1) 2/2~2/6「南下方向」儘量利用下午時段出發。

(2) 2/7~2/10「北上方向」儘量利用上午時段出發。

▲2019春節國道疏運措施。（圖／交通部）

高公局指出，尤其2/7、2/8（初三、初四）為北返尖峰日並於中午過後將出現長時段壅塞，故本次高乘載管制調整為下午時段實施。若符合高乘載管制的車輛可利用13-18時出發，乘載1~2人的車輛建議於上午時段出發，或延後至2/9、2/10（初五、初六）出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。