回應家屬8訴求！交通部首度公開調查小組約談尤振仲完整音檔

▲普悠瑪罹難者家屬在懇談會提出8項訴求，要求交通部重啟調查。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部24日舉辦第四次普悠瑪事故罹難者家屬懇談會，會中家屬提出8項訴求，要求交通部重啟調查。對此，交通部長林佳龍再度向家屬表達歉意，並回應訴求辦理進度。其中，因應家屬要求，交通部已行文宜蘭地檢署，請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，另外，也在官網公開司機員接受行政調查過程的完整錄音檔。

懇談會當天，罹難者家屬代表在會中提出，目前出爐的真相調查有很多疑點，讓人不能信任，要求政府加速成立運安會重啟調查，另外也提出8項訴求要求交通部盡速辦理，給予明確的回應。

▲交長林佳龍與普悠瑪家屬見面，承諾會盡最大的努力釐清真相、追究責任、進行體檢及改革。（圖／記者黃克翔攝）

普悠瑪事故罹難者家屬8項訴求，交通部及台鐵辦理情形如下：

1.家屬要求行政院盡速成立運安會，交通部允諾全力配合，協助重啟事故調查，釐清真相及責任。

交通部表示，後續將配合立法院及行政院推動成立，全力配合辦理。

2.第三次懇談會結論第3、4點，有關列檢通報紀錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查，並於1月31日前回應。

交通部表示，台鐵局在1月24日第4次懇談會後，再於1月26日赴宜蘭詢問列檢人員、1月28日詢問綜合調度所及機務處相關人員，有關列檢通報紀錄單的過程與訊息來源等，已公布於交通部網頁專區。

3.台鐵總體檢結束後，交通部建請行政院，盡速成立台鐵改革推動小組。

交通部表示，已行文行政院，後續將配合行政院辦理臺鐵改革等後續作業。

4.家屬要求交通部追究台鐵局前三任局長責任、主動移送監察院。

經查，監察院就1021普悠瑪列車出軌事故，已責請本部於107年12月10日到院簡報並由本部提供相關資料，供監察院瞭解事故原因及相關責任在案，本部除配合監察院作業外，鑑於本事故司法調查仍進行中，本部將視司法機關調查結果依公務員懲戒法相關規定辦理。

5.針對交通部、台鐵對外發言及提供的不正確資訊，交通部公開道歉。

交通部表示，除會議當日在家屬及媒體前已由林部長、王政務次長代表公開表達歉意外，交通部也再次透過新聞稿公開表達歉意，林部長並重申，過去提供的資訊如有錯誤或疏漏，均應負起責任，向家屬致歉。

6.台鐵局於1月25日前正式行文宜蘭地檢署，請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，如反對請表明理由。

交通部表示，台鐵局已於1月25日行文宜蘭地檢署。

7.於1月31日前公布司機員接受行政調查過程之完整錄音檔。

交通部表示，經取得司機員同意書後，錄音檔已公布於交通部網站「1021普悠瑪事故調查資料專區」。

8.家屬建議，金管會研議保險法第107條之修正，排除重大交通事故。

交通部表示，已行文金管會研議。

▲針對普悠瑪事故悲劇，林佳龍代表交通部再次向受害家屬及社會表達歉意。（圖／記者黃克翔攝）

林佳龍表示，他代表交通部再次向受害家屬及社會表達歉意，也會承擔起責任，盡最大的努力釐清真相、追究責任、進行體檢及改革，並撫慰受害者及家屬。他說，人命關天，生命無價，沒有任何賠償能夠挽回逝去的生命或足以撫慰家屬的傷痛，賠償當然也須與真相和責任相連，但若能有什麼事是在這個階段能夠先做的，交通部和台鐵也應盡最大的努力，也保障並協助家屬後續法律訴訟的權力。