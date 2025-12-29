1700萬賓利駛入沙灘「浪漫變災難」！受困7小時維修費用超驚人

▲賓利豪車卡在沙灘動彈不得。（圖／翻攝臉書／台南道路救援（張家班））



記者柯振中／綜合報導

台南知名賞夕陽景點觀夕平台，27日下午發生一起離奇受困事件。一輛新車價值高達1700萬元的賓利轎車駛入沙灘區，輪胎深陷動彈不得，場面相當尷尬。後續加入救援的越野車，最終也一同卡在沙灘中，原本的脫困行動反而變成兩車雙雙受困。所幸最後經過道路救援，才成功離開，不過高昂的維修費用也令人捏了把冷汗。

誤闖沙灘愈陷愈深

目擊民眾表示，當時看到賓利駕駛不斷踩油門，車輛卻只是不斷下陷，讓人感到相當震驚。後續越野車進入沙灘後，僅稍微移動便同樣受困，兩名車主只能在原地無奈等待支援。

▼賓利豪車卡在沙灘動彈不得。（圖／翻攝臉書／台南道路救援（張家班））



另有民眾指出，賓利車主原本帶著沙灘椅前往觀夕平台，打算悠閒欣賞夕陽，未料計畫全被打亂，從看夕陽變成被迫等到天黑，在沙灘上「觀星」等待救援。

▼救援的越野車也卡在沙灘裡，2輛豪車雙雙受困。（圖／翻攝臉書／台南道路救援（張家班））



救援七小時

道路救援業者接獲通報後趕抵現場，由於兩輛車深陷沙灘程度超乎預期，救援過程相當艱難，歷時至少7小時，直到晚間11點左右才順利將車輛拖出。

▼拖吊車業者最終出動救援。（圖／翻攝臉書／台南道路救援（張家班））



拖吊業者指出，賓利的前保險桿、傳動軸及避震系統均已受損，尤其氣囊避震系統損壞，使救援難度大幅提升。經初步估算，相關維修費用上看40萬元。

高價車代價

據了解，事件發生地點確實為台南觀夕平台，事發時間為27日下午，駕駛自下午3點左右受困，直到深夜才脫身，耗費大量時間與金錢。有民眾分析，賓利車身重、底盤低，本就不適合行駛在沙灘地形，這次事件不僅讓車主留下深刻教訓，高昂的維修費用，也恐怕讓人再也不敢輕易嘗試開著高價轎車闖入沙灘。