7.0強震「象山鏡頭君」26秒抖到模糊　網驚：台北101耐震有夠強

網搜小組／許力方報導

1227宜蘭外海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里，全台有感搖晃，嘉義以北全都達到最大震度4級，位在台北市信義區的「象山看台北」4K直播監視器記錄下，當時畫面歷經約26秒的搖晃，震到「鏡頭君」看台北101都模糊成一條。

▲7.0強震當下象山鏡頭君26秒抖到模糊。（圖／翻攝YouTube／取自台北觀光局）



畫面上下左右狂震 直播鏡頭全程記錄



有網友將7.0強震當下的象山監視器畫面擷取成影片，只見地震當時「鏡頭君」從輕微的左右搖晃，到上下左右的劇烈震動，一度晃到台北101都變得模糊，最後地震慢慢緩下來，整個畫面重新靜止下來，歷時約26秒。

網友熱議台北101耐震 直呼「真的被搖醒」



網友看了紛紛留言「真的這次我真的有被地震給嚇醒了新北市有四級」、「101樓的耐震，設計真的有夠強」、「嚇鼠偶了」，也有人笑說「跟鏡頭被風吹的時候一樣啊！」

一年多來再度規模7地震 北部靠近震央搖晃明顯



這起地震為去年0403花蓮7.2大地震以來，再次看到規模7的地震，也是一年多來最大地震。氣象署指出，主要是板塊在花蓮向北隱沒導致，北部地區民眾感受搖晃劇烈，則是因震央靠近北部，感覺搖晃較明顯，主要是盆地和大樓效應。