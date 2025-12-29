周杰倫PO坐地帥照！　網驚「牛仔褲要600多萬」

▲周杰倫穿的牛仔褲成為話題。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

記者曾筠淇／綜合報導

歌壇天王周杰倫昨（28）日透過IG發文，貼出幾張帥照，並寫下「壽誕的顏色，叫作快樂。」文章一出，吸引9.1萬人按讚，留言也不斷湧入，結果就有網友注意到，周杰倫所穿的褲子居然要價新台幣600萬元，進而掀起討論。

周杰倫昨日在IG上發文，寫下「聖誕的顏色，叫作快樂，期待2026的此刻......Christmas colors are called happiness,embracing the arrival of 2026」。同時貼出3張照片，可見他穿著黑色衣服和外套、搭配有星星圖案的牛仔褲，還戴著黑色帽子。

照片曝光後，就有網友注意到，周杰倫所穿的牛仔褲很不一般，是「Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Sliver JEANS」，也就是知名奢侈品牌克羅心的限量牛仔褲，定價20萬美元，約為新台幣627萬元。

不少網友看到後，紛紛在PTT上討論，「就錢多到不知道怎麼花，有錢人的煩惱」、「他這麼有錢，多花一點錢，讓其他的人有收入也很好啊」、「人家花600，如同我們花600」、「對他來說就一般人600元那種感覺」、「這個價位對他來講只是零錢吧」、「以他的資產大概像我花600塊的感覺」、「當你600萬體感是60塊，你也下單的」。也有網友說，「克羅心牛仔褲破百是正常的」、「也有可能是廠商提供的衣服或給很大的優惠」。