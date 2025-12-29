　
政治

賴清德才稱中國實力不到、今就圍台軍演　她酸綠好意思怪蔣萬安？

 

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日接受節目《話時代人物》專訪，於28日晚間播出，訪談中提到「幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到」，引起熱議，共軍今（29日）則宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演。對此，前北市府副發言人郭音蘭表示，看到民進黨又在拿「雙城論壇」大作文章，好意思把責任賴在蔣萬安身上？怎麼不說軍演是因為賴清德主動嗆中國？難道只剩下「張嘴嫁禍」和「製造仇恨」兩招嗎？

賴清德於節目《話時代人物》專訪指出，幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到，所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度，他如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，我們要持續不斷地累積，提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。

未料，共軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，在台灣周邊劃設5個演習區，且明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，前北市府副發言人郭音蘭表示，看到民進黨又在拿「雙城論壇」大作文章，酸言酸語蔣萬安，真的讓人覺得莫名其妙。民進黨難道只剩下「張嘴嫁禍」和「製造仇恨」這兩招嗎？

郭音蘭說，請問民進黨，第一「賴清德直接嗆聲，中共當然軍演給你看」，賴清德總統接受專訪，提及「共軍目前實力尚不足，且跨海作戰難度極高」，強調中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，總統都這樣說了，中共當然軍演給你看！

郭音蘭認為，今天中共發布軍演，想必是回應賴清德挑在昨晚發布的專訪吧？連總統府都承認對軍演「提前掌握」，民進黨吳思瑤還好意思把責任賴在蔣萬安身上？怎麼不說軍演是因為賴清德主動嗆中國大陸？

郭音蘭說，第二「城市交流是地方政府交流，國安防衛是中央政府責任」，雙城論壇的本質是城市間的民生與文化往來，但面對軍演威脅，這是國家級的挑戰，需要的是中央與地方精誠團結、共同努力做好民防與應變。結果執政黨不思如何凝聚共識，反而帶頭分化，難道酸自家縣市首長，台灣就安全了嗎？

郭音蘭直言，奇怪的是，當中央選擇用言詞對抗來拉高張力時，地方首長試圖透過交流來緩解基層緊繃、維持溝通管道，卻反而要被扣上大帽子？這不是雙標，什麼才是雙標？民進黨可以為了選票激化情緒，別人不能為了和平努力溝通？

郭音蘭批評，第三「不要只會張嘴就來的嫁禍」，現在的執政黨似乎只要遇到兩岸緊張，第一反應不是檢討自己，而是先找國內政敵當墊背，把所有的責任推給一個城市論壇，這種操作除了製造台灣內部對立、賺取政治紅利之外，對國家安全到底有什麼實質幫助？

郭音蘭強調，蔣萬安市長說，為政者的責任，就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。台灣需要的不是一個只會躲在鍵盤後面酸地方首長、製造仇恨的政府，而是一個能務實面對困境、整合中央與地方力量共同保家衛國的中央政府。請民進黨停止這種「對外沒半步，對內滿口酸」的政治戲碼。

▼總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

2026選舉接近，民眾黨主席黃國昌前天大動作在新北市新莊舉辦大型造勢，強烈表達要參選新北市長的意願。國民黨主席鄭麗文今（29日）指出，在新北市應該不會走到初選，但國民黨要先產生內部候選人，會等到明年再徵召台北副市長李四川。另一名藍營人選新北市副市長劉和然對此表示，身為國民黨黨員，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

賴清德、郭音蘭、國民黨、民進黨、雙城論壇、蔣萬安、軍演、中共

