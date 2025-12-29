　
    • 　
>
生活 生活焦點

大掃除別捨不得丟！盤點7款「短命日用品」　用太久反成細菌溫床

▲▼ 大掃除,吸塵器,吸塵,打掃。（示意圖／pixabay）

▲打掃、整理家中時，許多人秉持「物盡其用」的精神，只要日用品沒壞就捨不得丟。（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

年末大掃除又到了！不少人在整理居家環境時，常因為東西還沒壞、丟了可惜，繼續使用早已老舊甚至破損的日用品。事實上，許多物品的「使用壽命」遠比想像中短，若在不知情的情況下長期使用，反而成為細菌滋生的溫床。根據日媒《LASISA》報導，特別盤點7個應適時汰換的「短命日用品」，提醒民眾別為了省錢而犧牲健康。

1. 廚房清潔海綿（壽命：約2週至1個月）
洗碗用的海綿、菜瓜布長時間處於潮濕狀態，且容易殘留食物殘渣，即便使用除菌洗潔精，也難以徹底清除內部暗藏的細菌，就算外觀沒有明顯變形或變色，基於衛生考量，仍建議至少每月更換一次。

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲海綿、菜瓜布經常處於潮濕狀態又夾雜食物殘渣，最容易滋生細菌。（圖／取自免費圖庫pexels）

2. 塑膠保鮮盒（壽命：約半年至1年）
常用來存放食材的塑膠保鮮盒，沒有破裂也不代表可以長年使用。清洗過程中產生的細小刮痕，可能成為細菌與黴菌的藏身處，如果發現清洗後仍有油膩感或食物氣味殘留，往往與細菌藏於刮痕中有關，當表面摸起來變得粗糙，就是該更換的警訊。

3. 補充瓶（壽命：約半年至1年）
洗髮精、清潔劑的補充瓶並非可永久使用。未徹底清洗並晾乾的情況下，瓶內可能滋生綠膿桿菌等細菌，此外，塑膠老化也會讓細菌侵入按壓幫浦內部。建議重複補充約3至6次，或使用半年至一年後就應更換。

4. 浴巾（壽命：約1年）
浴巾變硬了還在用嗎？以洗滌次數計算，浴巾約清洗30次後，不僅吸水力下降，纖維深層還可能累積莫拉氏菌等細菌。如果擦臉時聞到一股像抹布的異味，代表衛生狀況已不理想，你正在把細菌往臉上抹，此時應立即淘汰，或是直接把它降級為抹布使用。

5. 牙刷（壽命：約1個月）
多數人習慣等到牙刷「開花」才更換，但實際建議的使用期限僅約一個月。即使刷毛外觀看似正常，失去彈性的刷毛也會讓牙菌斑清除效率降低約4成，再加上牙刷多半存放在潮濕環境中，刷毛根部容易成為細菌溫床，最好定期更換。

▲▼牙刷,情侶,同居,浴室,廁所。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲牙刷使用一段時間後，即使刷毛沒有「炸開」、看起來正常，仍應定期更換，確保衛生。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

6. 化妝海綿、粉撲（壽命：髒了就該換）
不少人嫌清洗麻煩，直到整塊粉撲被粉底染色才更換，但皮脂與化妝品混合後，正好形成適合細菌繁殖的環境，持續使用等同於在臉上「培養細菌」，容易引發毛孔阻塞或肌膚發炎等問題，建議勤加清洗，或改用拋棄式產品，隨時保持清潔。

7. 枕頭（壽命：約1至3年）
最容易被忽略的日用品之一就是枕頭，即使有定期清洗枕套，枕芯卻可能多年未換，長時間吸收汗水、皮脂與皮屑，成為塵蟎滋生的溫床。當枕頭明顯失去支撐力、塌陷變形時，就該考慮汰換。

「惜物」固然是美德，但若因此犧牲衛生與健康，反而本末倒置。趁著年末大掃除，重新檢視家中這些日用品的使用狀況，才能打造更乾淨、安心的生活環境，清爽迎接新的一年。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大掃除日用品海綿菜瓜布保鮮盒補充瓶浴巾牙刷粉撲枕頭

