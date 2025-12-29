　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航攜手「T+T」推全新機上餐　長程線全艙等吃得到

▲▼華航攜手米其林一星「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

▲華航攜手米其林一星餐廳「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今天宣布，明年1月1日起攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳， 推出全新聯名機上餐點，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。

華航表示，此次T+T以一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的餐點。此次在豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，包含主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」 、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。

▲▼華航攜手米其林一星「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

▲華航攜手米其林一星餐廳「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

華航指出，豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也提供招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。經濟艙則有主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。

▲▼華航攜手米其林一星「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼豪華商務艙提供「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」、經濟艙提供「黃咖哩嫩燒雞飯」。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼華航攜手米其林一星「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

華航空品營銷處處長曹志芬表示，「T+T」以當代料理為特色，結合亞洲不同菜系，同時融入許多台灣在地食材，像是其代表菜色「玫瑰鴨松露車輪餅」所用的鴨肉是來自彰化，另還有運用到南投的青木瓜絲、屏東蓮霧等，要將這些菜色在高空重現是非常高難度的事情，明年全艙等都吃得到。

曹志芬也說，此次最難重現的菜色就是「玫瑰鴨松露車輪餅」，共花了8個月時間研發，在機上設備有限的情況下，希望還原外酥內軟的口感，因此在麵皮、內容物都需要調整。

華航表示，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠 、法朋、 陽明春天及小小樹食等品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台，旅客可於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點。

▲▼華航攜手米其林一星「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

▲華航攜手米其林一星餐廳「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）

另外，星宇航空明年起將攜手獲米其林一星的「元紀．台灣菜」推出機上餐點，並首度在頭等艙以「睡前套餐」形式呈現，包括前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」、湯品「陳皮燉牛頰盅」、主菜「茶燻海鱸魚」及「元紀炒米粉」、甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

星宇航空表示，此次也與台灣茶飲品牌「吃茶三千」合作，於桃園機場第二航廈貴賓室提供2款現萃飲品，包括「水仙桂花蜜」及「鮮果百匯」，預計於明年1月初上線。

12/28 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

星宇攜手「元紀」推全新機上餐　貴賓室同步引進「吃茶三千」

星宇攜手「元紀」推全新機上餐　貴賓室同步引進「吃茶三千」

星宇航空今宣布，2026年長程線將攜手獲米其林一星、「500盤」肯定的《元紀．台灣菜》，推出全新機上餐點，並首度在頭等艙以「睡前套餐」形式呈現。另外，明年1月也將於桃園機場第二航廈貴賓室引進台灣茶飲品牌「吃茶三千」飲品。

不只處理報到與登機「桃機楷模」溫暖回應旅客需求

不只處理報到與登機「桃機楷模」溫暖回應旅客需求

星宇航空攜手米其林推全新機上素食餐　10月起全艙等吃得到

星宇航空攜手米其林推全新機上素食餐　10月起全艙等吃得到

華航「訊號異常航班」捨近求遠轉降高雄　民航局開罰60萬元

華航「訊號異常航班」捨近求遠轉降高雄　民航局開罰60萬元

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

