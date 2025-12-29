華航攜手「T+T」推全新機上餐　長程線全艙等吃得到

▲華航攜手米其林一星餐廳「T+T」推出機上餐。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

中華航空今天宣布，明年1月1日起攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳， 推出全新聯名機上餐點，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。

華航表示，此次T+T以一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的餐點。此次在豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，包含主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」 、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。

華航指出，豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤雞腿，再以紅咖哩的輕辣與香料層次收尾，另也提供招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。經濟艙則有主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。

華航空品營銷處處長曹志芬表示，「T+T」以當代料理為特色，結合亞洲不同菜系，同時融入許多台灣在地食材，像是其代表菜色「玫瑰鴨松露車輪餅」所用的鴨肉是來自彰化，另還有運用到南投的青木瓜絲、屏東蓮霧等，要將這些菜色在高空重現是非常高難度的事情，明年全艙等都吃得到。

曹志芬也說，此次最難重現的菜色就是「玫瑰鴨松露車輪餅」，共花了8個月時間研發，在機上設備有限的情況下，希望還原外酥內軟的口感，因此在麵皮、內容物都需要調整。

華航表示，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠 、法朋、 陽明春天及小小樹食等品牌合作，此次再度攜手T+T，將台灣當代料理推向國際舞台，旅客可於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點。

另外，星宇航空明年起將攜手獲米其林一星的「元紀．台灣菜」推出機上餐點，並首度在頭等艙以「睡前套餐」形式呈現，包括前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」、湯品「陳皮燉牛頰盅」、主菜「茶燻海鱸魚」及「元紀炒米粉」、甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

星宇航空表示，此次也與台灣茶飲品牌「吃茶三千」合作，於桃園機場第二航廈貴賓室提供2款現萃飲品，包括「水仙桂花蜜」及「鮮果百匯」，預計於明年1月初上線。