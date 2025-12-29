　
社會 社會焦點 保障人權

台中消防高級技術救護員添40新血　累計285人居六都第二

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市消防局今年度的高級救護技術員訓練甄試結果出爐。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市消防局今年度的高級救護技術員訓練甄試結果出爐，有46名學員參訓，包含台中市消防局人員40人、救護義消4名、新竹市消防局人員2名，全數通過甄試，順利取得高級救護技術員資格，為緊急救護量能注入新血。消防局說，台中市截至今年底，累計完成高級救護技術員訓練並取得資格人數已達285名，培訓成果為六都第二，顯示長期穩定推動高級救護人力培育，已具備相當規模與量能。

消防局說，本次高級救護技術員訓練期程自今年4月21日起至12月15日止，訓練總時數達1320小時，課程內容涵蓋進階醫療救護專業課程、醫院急診臨床實習、救護車實務操作、綜合情境模擬及救災救護指揮中心實習等多元面向，透過長時間、高密度且系統化之訓練設計，全面培養學員在急重症判斷、高風險處置、臨場決策與團隊溝通等核心能力。

消防局表示，高級救護技術員是到院前緊急救護體系中具備高度專業的救護人員，依法得於醫療指導醫師指示與既定救護操作指引下，於事故現場及送醫途中即時執行多項高階救護處置。

消防局進一步指出其高救術內容包括，即時判讀心率並進行電擊去顫、建立進階呼吸道並執行氣管內管插管、施行靜脈或骨內注射給藥、針對張力性氣胸進行針刺減壓、對心跳停止患者給予腎上腺素等關鍵藥物，以及針對急性心肌梗塞、低血糖等高風險急症進行即時醫療處置，並可於患者恢復自發性循環後（ROSC），持續提供高階生命支持與生理監測。

在持續強化高級救護技術員人力與高階救護量能下，本市到院前心跳停止（OHCA）案件急救成效逐年提升。統計臺中市110年至114年資料，急救成功率由110年25.67%，逐年提升至114年39.97%，康復出院人數亦維持穩定成長趨勢；顯示高級救護技術員制度與高階救命術之導入，對提升到院前緊急救護發揮實質效益。

台中市消防局長孫福佑說，完成訓練並取得資格之高級救護技術員，未來將全面投入本市第一線救護勤務，實際運用其專業能力，與醫療院所及指揮體系緊密合作，持續提升本市整體緊急醫療救護服務效能，讓市民在最危急的時刻，即能獲得即時、專業且具延續性的醫療救護照護。

