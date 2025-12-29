解放軍「極限抵近」鵝鑾鼻僅9海里　首覆蓋巴士海峽、公布我軍空照圖

▲解放軍正義使命2025軍演，「極限貼近」台灣南部鵝鑾鼻、花東區域 。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／台北報導

解放軍東部戰區今（29）日早上突襲發布「正義使命-2025」聯合演習，「首次」完整公布明30日五大「禁航」座標位置，不但提前預告演習將持續兩天，其中「(北緯)21°58'00" N, (東經)121°40'00" E」座標距離，貼近鵝鑾鼻「直線距離」只有16.7公里，換算大約9海里，徹底打破近年軍演對台空間上「極限抵近」。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今早上宣布，解放軍東部戰區今起29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。「軍演旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

東部戰區、陸海事航警隨後公佈「禁航」座標位置，尤其東部戰區海域座標公布後，特地提醒，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」

自從2022年8月2日至3日，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍東部戰區從8月4日起在台灣周邊進行一系列軍事演習，主要展現對台「包圍封鎖」，也是解放軍近年「首次」對台發動環台軍演，甚至已經成為常態，甚至「步步進逼」台灣本島邊緣。

▲對台軍演座標「極限貼近」鵝鑾鼻直線大約距離9海里 。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE）

此次，解放軍「正義使命-2025」演習，上午「罕見」完整公布禁航座標海域，大陸官媒刻意強調軍演劃定的5處海空域呈現出「越勒越緊」的態勢。

仔細比對東部戰區釋出座標位置。其中，第四組針對我方南部海域座標：北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

其中，「北緯21°49′00″、東經121°00′00″」海域座標位置，距離台灣鵝鑾鼻十分靠近。實際檢視鵝鑾鼻主要經緯度，鵝鑾鼻燈塔約在北緯 21°54'08"、東經 120°51'10"；代表台灣最南點的地標則在北緯 21°53'34"、東經 120°50'00"。

實際比對解放軍在南部區域最近座標距離是「北緯21°49′00″、東經121°00′00″」，與代表台灣最南點的地標「北緯 21°53'34"、東經 120°50'00"」，直線距離16.87公里，換算是9.1海里，相當於台北車站直線距離到淡水捷運站。

▲解放軍針對花東海域演習座標，最近直線大約距離10海里。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE）

另外，解放軍在台灣東部的區域軍演釋出最近座標是「23°23'00.0"N 121°40'00.0"E」，距離花蓮豐濱直線距離18.62公里，換算10海里。

解放軍本次南部演習區域「首次」延伸覆蓋巴士海峽，對於花東海域也是更加逼近，過去數十年，台海維持著某種默契下的「海峽中線」（北緯27°/東經122°至北緯23°/東經118°）幾乎不存在。

解放軍刻意釋出我國軍北部、花東、南部軍事基地空照圖，高雄左營軍港、花蓮空軍基地等，對岸刻意宣傳掌握我方基地，公布演習海域座標，意圖營造演習區直接設在我方家門口。

▼ 東部戰區開展「正義使命-2025」 軍演，刻意公布我國軍基地空照圖 。（圖／翻攝 東部戰區）

以下東部戰區海域座標公布（為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域）：

1.北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

2.北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

3.北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

4.北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

5.北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

以下大陸海事航警座標參考：

1.26-32N 121-40E、26-32N 122-36E、25-43N 122-36E、25-43N 121-40E四點連線；

2.24-59N 120-04E、25-39N 121-13E、26-17N 121-13E、25-37N 120-04E四點連線；

3.23-27N 118-14E、23-27N 119-13E、22-13N 119-44E、22-13N 118-45E四點連線；

4.21-49N 119-16E、21-49N 121-00E、21-05N 121-00E、21-05N 119-16E四點連線；

5.21-58N 121-40E、21-58N 122-28E、23-23N 122-28E、23-23N 121-40E四點連線；

6.26-17N 121-13E、25-39N 121-13E、25-43N 121-40E、26-32N 121-40E四點連線；

7.23-27N 118-14E、24-31N 118-36E、24-31N 119-35E、23-27N 119-13E四點連線。