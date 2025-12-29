六福村「禁帶外食」收納、露營車也不行！網喊不去了...政策大轉彎

▲六福村公告，即起制止攜帶外食入園。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

六福村樂園公告「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品禁止入園，並同時禁帶外食，引發家長與網友炸鍋狂轟。一票人抗議「連迪士尼都沒這樣」、「不是推車的問題，是食物太貴太難吃」。爭議延燒後，六福村緊急再公告「以檢查代替禁止」，露營手拉車與收納車依舊可攜帶入園。



六福村樂園28日發布最新公告，為了提升公共安全政策，「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」即起不開放遊客攜帶入園，除此之外，為維護公共衛生與食品安全，也不開放攜帶外食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，關於外食規定，嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食，就不包括在禁止範圍裡。

即起禁止攜帶外食入園

消息曝光後，引發網友在臉書粉專、Threads平台上抱怨與抗議，「調整很好，但你們好像搞錯重點了...大家不滿意的是食物捏」、「該做的是整個園區不要吸菸」、「禁止帶推車可以理解，但禁止外食實在是很無言，連迪士尼都沒禁止了欸」、「禁帶外食這件事，先把價格往下修，然後餐點做好吃一點吧」、「看到這樣的規定，完全打消寒假要去的念頭」。

其中多功能收納車的部分，更掀起兩派人吵翻，「禁多功能收納車禁得好，去外面玩就是會有某人根本沒在看，上面尖角撞到別人小腿、輪子壓到別人腳還裝沒看見，明明就主要收納用途，上面沒有安全措施，但就總是看得到有人把小孩放在上面拖著走，蠢到不行」、「有小孩的家庭真的很需要露營手拉車、收納車欸，帶小孩出遊大包小包的就是需要這類的推車啊，小孩累了還可坐可休息還可當暫時餐桌，完全不懂禁止的點在哪？」「不能帶收納推車真的不會想再去耶」。

六福村急回：露營手拉車、多功能收納車可攜帶入園



對此，六福村於今（29日）再次公告，並調整相關禁止措施，1.以「檢查」代替「禁止」；2.開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園。

六福村也呼籲遊客入園時，使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。